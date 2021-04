Die BAWAG P.S.K. Filiale beim Brunnenplatz wird Anfang/Mitte Juni geschlossen. „Im Burgenland konzentrieren wir uns auf die Standorte Oberwart, Neusiedl und Eisenstadt“, heißt es von Seiten der Presseabteilung in einer Stellungnahme.

Der Grund für diesen Schritt? „Wir tragen so den in den letzten Jahren stark veränderten Banking-Bedürfnissen der Kunden sowie modernen technologischen Entwicklungen Rechnung. Denn das Kundenverhalten hat sich – auch beschleunigt durch die COVID-19-Pandemie – verändert. Kunden wollen einerseits ihre alltäglichen Bankgeschäfte ortsunabhängig, einfach und sicher rund um die Uhr erledigen, anderseits ist es ihnen wichtig, bei Entscheidungen über finanziell wichtige Themen, einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben. Unser Ziel ist es, genau diesen Bedürfnissen zu entsprechen.“

Demnach reagiert man „ proaktiv auf dieses sich ändernde Kundenverhalten, was auch entscheidend ist. Mit dem Wandel hin zu mehr digitalem Engagement passen wir unser Geschäftsmodell in Richtung Beratung in unserem Filialnetz an, während wir das Tagesgeschäft auf digitale/Online-Kanäle verlagern“, so die Presseabteilung.