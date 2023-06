Standortsuche Keine Einigung: Causa Feuerwehrhaus wird zur 'unendlichen Geschichte'

Bürgermeister Andreas Gradwohl (r.) mit dem Kommandanten der FF Sieggraben Günther Bernhardt vor dem bestehenden Feuerwehrhaus im Ortszentrum. Foto: BVZ, zVg

Seit Jahren ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Sieggraben ein Thema. Die Gemeinde hielt vor Kurzem eine Volksbefragung über die Standortwahl für das neue Haus ab. Dieses soll gebaut werden soll, weil das bestehende Haus auf der Unteren Hauptstraße bereits in die Jahre gekommen ist und den modernen Anforderungen nicht mehr entspricht. „Mehr als 72 Prozent der SieggrabenerInnen haben sich bei der Volksbefragung klar für ein neues Feuerwehrhaus im Zentrum der Gemeinde ausgesprochen. Eine Entscheidung, die die ÖVP gekonnt ignoriert. Selbst eine Woche nach dem Urnengang stellt die ÖVP bei der Sitzung des Gemeindevorstandes auf stur und lässt eine Entscheidung über den Standort weiterhin offen, obwohl ich, als auch Gemeindevorständin Inge Pehm die Problematik konkret zum Thema machten. Hier wird eine klare Entscheidung der Bevölkerung ignoriert und nicht ernst genommen“, berichtet SPÖ-Bürgermeister Andreas Gradwohl um weiter auszuführen: „Die ÖVP benutzt die Freiwillige Feuerwehr als politischen Spielball, so geht man mit Einsatzkräften nicht um. Das ehrenamtliche Engagement unserer FeuerwehrkameradInnen ist von unschätzbarem Wert. Unsere Feuerwehr ist Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, einsatzbereit. Auf sie ist immer Verlass. Es ist es eine Farce, Mehrheitsentscheide schlicht und einfach zu missachten“, so der Ortschef kopfschüttelnd und fassungslos.Für die SPÖ ist nicht zu verstehen, warum diese Entscheidung auf die lange Bank geschoben wird. Gradwohl: „Hier wird auf Zeit gespielt und politisches Kleingeld gewechselt. Dies alles auf dem Rücken der Freiwilligen Feuerwehr.“ Auch sonst gestaltete sich, laut Gradwohl, die Vorstandssitzung mehr als schwierig. Entscheidungen blieben Großteils aus. Bei neun Tagesordnungspunkten schaffte man gerade einen Beschluss. Alle anderen Punkte mussten aufgrund der Mehrheit der ÖVP vertagt werden, trotz konstruktiver Vorschlägen der SPÖ. "Diese Art der Zusammenarbeit funktioniert leider nicht. Das Wohl unserer Heimatgemeinde wird hier fahrlässig aufs Spiel gesetzt", kritisiert der Bürgermeister und ergänzt: „Seitens der ÖVP gibt es keine Gesprächsbasis, obwohl ich bei jeder Sitzung die Hand ausstrecke und die Zusammenarbeit anbiete.“ Anders sieht das der ÖVP-Vize Anton Taschner: „Die ÖVP ignoriert nicht die Meinung der Bevölkerung. Es war ausgemacht, dass wir vor der Gemeindevorstandssitzung Unterlagen und Kostenaufstellungen zum neuen Feuerwehrhaus erhalten, diese haben wir bis heute nicht bekommen und deshalb konnten wir keine Entscheidung treffen. Außerdem kam es bei der Sitzung zum Eklat und wir wurden wüst von der SPÖ beschimpft. Das ist doch kein Benehmen und keine Basis für ein gutes Zusammenarbeiten“, moniert der ÖVP-Ortschef. Bei den anderen Beschlüssen ging es um Häuser- und Grundstücksankäufe. „Hier haben wir gesagt, dass wir, so lange wir nichts über die Kosten des Feuerwehrhaus-Neubaues wissen, auch keinen weiteren großen Ankäufen zustimmen werden. Das ist doch wohl menschlich verständlich und dient zum Schutz der gesamten Bevölkerung, um nicht die Gemeinde in eine zu große Verschuldung zu treiben“, begründet Anton Taschner das Verhalten der ÖVP.