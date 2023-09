Hier sitzt die Chefin noch persönlich am Steuer

Es ist wahrlich zum Haareraufen: Viele Neudörfler Jugendliche besuchen aus verständlichen Gründen am Wochenende gerne Lokale oder Freizeitangebote in Wr. Neustadt, weiß Gemeindevorstand Bernhard Götz, der das Projekt Jugendtaxi in Neudörfl initiiert hat: „Burgenländische Taxiunternehmen dürfen dort aber nicht an den Taxiständen stehen. Daher freut es uns, dass wir mit StanReisen ein örtliches Unternehmen haben, welches ebenfalls an diesem Projekt teilnimmt und die Jugendlichen, nach telefonischer Verständigung, 'nur' abholt. Auch den Eltern gibt es Sicherheit, wenn sie wissen, mit welchem Taxi ihre Kinder nach Hause fahren.“

Busreisen durch ganze Europa

Dem kann Silvana Stanisljevic, Geschäftsführerin von StanReisen, nur beipflichten. Sie ist selbst Mutter zweier Kinder und weiß deshalb wie es ist, nachts in Sorge zu sein, sobald die Sprösslinge mit Freunden unterwegs sind. 2018 gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn das Neudörfler Bus-, Taxi und Güterverkehrsunternehmen StanReisen („Stan“ = erste vier Buchstaben des Nachnamens). Ihr Fuhrpark ist inzwischen auf sieben Busse, einen Kleinbus, vier LKW und ein Taxi sowie 14 Mitarbeitern angewachsen, erzählt sie. Ihr Motto lautet: „Geht nicht – gibt’s nicht“ und so musste sie auch keine Sekunde überlegen, ob sie annimmt, als die Gemeinde sie als Partner beim Neudörfler Jugendtaxi mit dabei haben wollte. Das Taxi fährt Silvana Stanisljevic selbst, auch bei Busfahrten sitzt sie ab und zu noch hinterm Lenkrad, sofern Bedarf besteht und es ihre Aufgaben als Geschäftsführerin zulassen. Busreisen stellen das Hauptgeschäft des Unternehmens dar. „Im Grunde fahren wir überall hin, in Österreich, aber auch ins benachbarte Ausland, EU-Länder genauso wie Nicht-EU-Länder. Viel nach Spanien, Frankreich, Polen, Niederlande. Alles kein Problem.“ Vereine, Firmen, private Gruppe: jeder kann die modernen Busse für Reisen buchen. Auch größere Gruppen sind möglich: „Dafür haben wir einen eigenen Stockbus.“ Nicht nur aus Neudörfl oder aus dem Bezirk wird StanReisen deshalb gerne gebucht, auch von weiter her, etwa aus Wien, Niederösterreich oder dem restlichen Burgenland. Das liegt wohl auch am guten Service, Kundenbewertungen sind durchgehend ausgesprochen positiv.

StanLogistik, ein Ableger von StanReisen, ist hingegen die perfekte Wahl für all jene, die nicht Personen, sondern Güter transportieren möchten. „Bei StanLogistik liegt der Fokus auf dem Transport von Waren, insbesondere aus den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Baustoffe und Recycling. „Um die Anforderungen dieser Branchen zu erfüllen und den sicheren sowie zuverlässigen Transport zu gewährleisten, verfügt unser Unternehmen über eine moderne Flotte von Sattelzügen mit diversen Aufliegern. Diese sind so konzipiert, dass sie jede Art von Waren, ob groß, klein, schwer oder leicht, problemlos transportieren können.“ Auch hier gilt: Unternehmen ebenso wie Privatpersonen können das Angebot in Anspruch nehmen, sagt Silvana Stanisljevic: „Wir sind stolz darauf, ein breites Kundenspektrum zu bedienen. Ob Privatpersonen mit spezifischen Transportanforderungen oder Unternehmen, die regelmäßige Logistikdienstleistungen benötigen – bei uns findet jeder sein maßgeschneidertes Angebot.“ Ihr erfahrenes Team stellt dabei sicher, dass die Waren natürlich pünktlich, sicher und in einwandfreiem Zustand am Bestimmungsort ankommen und StanLogistik somit als einen zuverlässigen Partner in der Transportbranche positioniert.

Unternehmen werden hingegen das Jugendtaxi eher nicht rufen, das soll dann doch schon den Jugendlichen selbst vorbehalten bleiben. Am besten ist man zwischen 16 und 20 Jahre alt, sowohl älter als auch jünger ginge auch gar nicht. Das Jugendtaxi ist ein Stück weit nämlich als Diskobus-Ersatz gedacht. Man wolle durch eine Senkung der Altersgrenze jüngere Jugendlichen nicht extra ermutigen, spät nachts noch durch die Gegend zu fahren, sagt Gemeindevorstand Bernhard Götz. „Und die Lokale sind ohnehin erst für Jugendliche ab 16 zugänglich.“

Wie das Jugendtaxi funktioniert, wurde bereits ausführlich in der Gemeindezeitung beschrieben. Kurz gesagt: die Jugendlichen laden sich die App „Mein Taxi“ (www.mein-taxi.at) herunter. Am Gemeindeamt können sie diese mit Guthaben aufladen. In weiterer Folge können die Jugendlichen über die App ein Taxiunternehmen, zum Beispiel StanReisen, anrufen. Abgerechnet wird die Fahrt bequem mittels QR-Code. „Und das Beste ist“, so Bernhard Götz „wer zwanzig Euro auflädt, bekommt von der Gemeinde ein zusätzliches Guthaben von zwanzig Euro geschenkt. Somit können unsere Jugendlichen sicher und günstig mit dem Taxi fahren.“

Mehr Infos zum Neudörfler Familienunternehmen: https://stanreisen.at/ und https://stanlogistik.at/