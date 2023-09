Erfolg für Leseaktion der Stadtbücherei Mattersburg

Mit Ende der Sommerferien ist auch der Lesesommer in der Stadtbücherei Mattersburg zu Ende gegangen. Im Rahmen der Lesesommer-Aktion der Bibliotheken Burgenland erhielten Kinder für jedes ausgeliehene und gelesene Buch einen Stempel in ihrem Ferien-Lesepass. Die fleißigen Leseratten wurden zum Ferienende mit einer Urkunde und einem kleinen Überraschungsgeschenk belohnt. Wir freuen uns, dass auch in Mattersburg so viele kleine und größere Bücherwürmer an der Aktion mitgemacht haben. Die Stadtbücherei Mattersburg bietet ein breites Sortiment an Büchern für Kinder und Erwachsene. Von Sachbüchern über Krimis und Romane ist dabei für jeden etwas dabei. Die Stadtbücherei befindet sich rechts neben dem Rathaus Mattersburg und hat jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Stempelaktion. Büchereileiterin Bettina Steiger-Grimmer mit einer fleißigen Leserin sowie Bürgermeisterin Claudia Schlager. Foto: Gemeinde