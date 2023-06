Lehrlinge: Erfolge bei Wettbewerben

Der Bewerb für die Karosseriebautechniker wurde in der Berufsschule in Mattersburg organisiert. Am ersten Platz landete Maria Magdalena Widhalm, die eine Überbetriebliche Ausbildung absolviert. Rang zwei belegte Jan Schneemann vom Forchtensteiner Betrieb Karl Leitner GmbH und Dritter wurde Daniel Schleipfner, der auch über eine Überbetriebliche Ausbildung seinen Beruf erlernt.

Karosseriebautechniker: Jan Schneemann (2. Platz), Maria Magdalena Widhalm (1. Platz) und Daniel Schleipfner (3. Platz) Foto: Wirtschaftskammer Burgenland

Ebenso bei den Metalltechnikern präsentierten sich die Teilnehmer top vorbereitet, kompetent und motiviert. In Pinkafeld belegten von der Firma Werfring GmbH aus Marz Niklas Schöll den ersten, Simon Gebhart den dritten Platz, auf Rang zwei landete Philipp Kabelik (Metallbau Dorner, Deutschkreutz). Landesinnungsmeister Mario Horvath: „Jeder, der mit solchem Engagement - wie die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft - seinen Beruf erlernt, der braucht sich niemals Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen. Facharbeiter mit Köpfchen werden immer gesucht“, so Landesinnungsmeister Mario Horvath.