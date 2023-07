Persönlicher Blackout

Zu Beginn eine gute Nachricht vorweg: Das Stromnetz im Burgenland, betreut durch Netz Burgenland, zählt zu den zuverlässlichsten in ganz Europa. Österreich als Ganzes gesehen belegt bei der Versorgungssicherheit bereits einen europäischen Spitzenplatz, das Burgenland steht dabei im internen Bundesländervergleich sogar noch besser da, sagt Gerhard Altmann, Pressesprecher von Netz Burgenland: „2021 war in Österreich jeder Netzkunde durchschnittlich 23,00 Minuten nicht mit elektrischer Energie versorgt. Für das Burgenland wurde für das Jahr 2022 ein Wert von 16,07 Minuten berechnet.“ Das bedeutetet, dass die Stromversorgung 2022 im Burgenland, wie auch in den Jahren davor, zu 99,99 Prozent gegeben war. Sollte es doch zu ungeplanten Stromausfällen kommen, so läge das hauptsächlich an den drei B’s, sagt Gerhard Altmann: „Blitz, Baum, Bagger.“

Die drei B's ungeplanter Stromausfälle schließt Andrea H. aus

Die Neudörflerin Andrea H. schließt Blitz, Baum, Bagger in ihrem Fall aus. Gerhard Altmann, Pressesprecher von Netz Burgenland, sagt, Andrea H. hätte den Stromausfall selbst herbeigeführt. Aber dazu gleich mehr. Zunächst die Erzählung von Andrea H. Im März entschied sie sich für einen Stromanbieterwechsel. Was ihr – ihrer Aussage zufolge – im Zuge dessen wiederfahren ist, kann man womöglich als Kleinigkeiten betrachten. Für sie war es letztendlich aber doch der eine oder andere Tropfen zu viel, der schließlich das Fass zum Überlaufen brachte. „Ich habe mich so geärgert, dass ich es deshalb öffentlich machen will.“ Andrea H. hat bereits viel Erfahrungen gesammelt, wenn es darum geht Stromanbieter zu wechseln. Die vergangenen 20 Jahre hat sie das immer wieder gemacht. Dafür wählte sie oft die Online-Plattform Durchblicker, die verschiedene Stromtarife vergleicht und mit der man auch gleich neue Verträge abschließen kann. Dieses Mal entschied sie sich Durchblicker beseite zu lassen und für den direkten Weg. Im März wurde sie auf den Tarif Optima12+ von Burgenland Energie aufmerksam, der ihr offenbar zusagte und für den sie sich auf der Webseite des Energieversorgers anmeldete.

„Nach meiner Anmeldung habe ich erst einmal überhaupt keine Antwort bekommen. Das hat mich schon etwas stutzig gestimmt, weil ich zuvor schon für meinen Sohn den Wechsel gemacht habe. Er erhielt sofort eine Bestätigung.“ Der Sohn war allerdings bereits Kunde bei Burgenland Energie, sagt Andrea H. Sie selbst war bei Grünwelt. „Ich habe danach mehrmals angerufen. Man hängt aber zwanzig Minuten in der Warteschleife, das Mindeste war sechszehn Minuten.“ Ihr wurde daraufhin versichert, sie sei jetzt angemeldet und man werde auch ihren Vertrag bei Grünwelt kündigen. Dieser Vertrag war jedoch laut Andrea H. bis Ende Mai aufrecht und für sie mit Mehrkosten verbunden. Nach dem Anruf habe sie gewartet – bis Ende April. „Ich habe aber immer noch keine Bestätigung bekommen.“ Nach weiteren Telefonaten wurde ihr schließlich zugesichert, dass ab 1. Juni nun endgültig ihr Vertrag in Kraft treten werde.

Wahrscheinlich hätte Andrea H. trotz Anlaufschwierigkeiten auch ihrerseits den Vertrag erfüllt. „Aber am 1. Juni um 8 Uhr in der Früh machte es plötzlich ‚Bum‘ und der Strom war weg.“ Sie dachte sich, das sei vielleicht den Bauarbeiten, also einem der drei B's, geschuldet, die momentan neben ihrem Haus stattfinden. „Aber die Bauarbeiter haben dort munter weiter gearbeitet.“ Andrea H. hat daraufhin zwischen 8 und 9 Uhr versucht, Burgenland Energie telefonisch zu erreichen. Nach einigem Warten sei sie schließlich verbunden worden und habe darauf bestanden, dass der Strom umgehend wieder einzuschalten sei. Die Dame am Telefon hätte ihr gesagt, dass Andrea H. nicht als Kundin aufscheint. Erst als sie ihre Ticketnummer ihrer schriftlichen Kommunikation nannte, konnte sie identifiziert werden. „Zirka eine halbe Stunde später hat sich dann eine Dame zurückgemeldet und versprochen, sich jetzt darum zu kümmern.“ Andrea H. musste daraufhin online eine Bestätigung ausfüllen, dasss sie Vertragskundin ist. Um 10:30 erhielt sie eine SMS von Netz Burgenland, dass sie am Stromzähler einen Knopf betätigen müsse, um den Stromfluss wieder zu aktivieren. „Da ich bereits in der Arbeit war, musste ich unter schwierigen Umständen nochmals nach Hause fahren, damit ich endlich wieder Strom hatte.“

Auch wenn sie während des Stromausfalls also nicht daheim war, sind in modernen Haushalten trotzdem viele Geräte von einer durchgehenden Stromversorgung abhängig, sagt sie. „Der Gefrierschrank, der Kühlschrank, wir haben auch eine Gartenteich mit Filtersystem, bei dem die Pumpe eigentlich nicht abgeschaltet werden darf, weil sonst die Bakterien absterben. Auch der elektrische Rasenmäher konnte nicht fahren. Gut – das kann man noch verkraften“, nimmt sie die Sache auch mit ein wenig Humor.

Andrea H hat. die Unterbrechung selbst herbeigeführt, weil sie keinen Energielieferanten hatte. Nach der Kündigung ihres bisherigen Versorgers haben Kunden zwei Wochen Zeit, einen Energieliefervertrag zu bringen. Ist das nicht der Fall, dann müssen sie vom Netzbetreiber abgeschaltet werden. Gerhard Altmann, Netz Burgenland

Was sie nun eigentlich mehr stört, das ganze Hick-Hack beim Vertragsabschluss oder der Stromausfall selbst? „Beides. Von einem großen Unternehmen wie der Burgenland Energie hätte ich mir mehr Professionalität erwartet.“ Der Kundenservice sei zwar stets bemüht und freundlich gewesen, „auch wenn ich meinem Ärger freien Lauf ließ. Wenn aber nicht genügend Personal vorhanden ist, sollen sich von mir aus die Generaldirektoren oder wer auch immer an die Telefone setzen.“ Zudem entstand ihr auch finanzieller Schaden, sagt sie. „Ich musste im April und Mai jeweils 272 Euro zahlen anstatt 112 Euro, weil Burgenland Energie die Kündigung meines Vertrags bei Grünwelt nicht durchgeführt hat, so wie es mir zunächst gesagt wurde.“

Außerdem hätte das Unternehmen die Einstufung mit 12.500 kWh vorgenommen, obwohl sie erwähnt hatte, dass seit 21. April 2023 eine PV-Anlage errichtet war mit einer jährlichen Leistung von 14.000 kWh und deshalb der hohe Verbrauch nicht gegeben sein kann, zumal der tatsächliche bekannt gegebene Verbrauch nur 10.500 kWh betrug.

Gerhard Altmann von Netz Burgenland sagt, Stromanbieterwechsel würden in der Regel ohne Stromunterbrechungen passieren – alles andere wäre ja auch Unsinn. „Lieferantenwechsel sind Routinesache, die schon seit Jahrzehnten praktiziert werden.“ Dass einfach irgendjemand vergessen hat den Knopf zu drücken, damit das Haus von Andrea H. mit Strom versorgt wird, schließt er aus, denn so funktioniere das überhaupt nicht. Er ließ deshalb den Fall prüfen. Sein Ergebnis: Andrea H. sei selbst Schuld gewesen, dass es zur Unterbrechung der Stromversorgung kam, „weil sie keinen Energielieferanten hatte. Nach der Kündigung ihres bisherigen Versorgers haben Kunden zwei Wochen Zeit, einen Energieliefervertrag zu übermitteln. Ist das nicht der Fall, dann müssen sie vom Netzbetreiber abgeschaltet werden. Allerdings gibt es natürlich auch hier eine schriftliche Vorwarnung und eine Fristsetzung.“

Andrea H. sieht das ein wenig anders,: „Ich habe alle Emails von Anfang an, die zeigen, wie ich versucht habe, den Tarif zu bekommen. Gekündigt habe ich erst, als mir am Telefon gesagt wurde, ich müsse selbst meinen Vertrag bei Grünwelt kündigen, um an den von Burgenland Energie zu kommen.“

Netzpreise werden geringer, Effizienz muss steigen

Eines müsse zudem erwähnt werden: Der Netzpreis – also monatliche und einmalige Entgelte –, den Stromkunden für die Infrastruktur zahlen, hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive verringert. „Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, immer effizienter zu arbeiten, damit gleichzeitig die Versorgung nicht schlechter wird“, so Altmann. Falls wirklich Probleme mit der Stromversorgung auftreten und keine offensichtliche Ursache erkennbar ist, gibt es einen eigenen Pannendienst (erreichbar unter der Telefonnummer 0800 888 9009), der sich darum kümmert. Dass Strom tatsächlich bewusst und willentlich abgestellt wird, komme zwar auch vor, weil zum Beispiel Rechnungen länger nicht bezahlt werden. Aber auch dem würden verschiedene Stufen von Mahnungen vorausgehen.

Andrea H. hat natürlich immer brav ihre Rechnungen gezahlt. Sie sagt – und zeigt Belege vor –, Burgenland Energie hätte ihr sogar Geld für Leistungen abgebucht, die sie nie erhalten hat. Nachdem sie eine Email (siehe unten) am 4. Juni zur Klärung an das Unternehmen geschrieben hat, wurden ihr am 19. Juni 197, 41 Euro rücküberwiesen. Insgesamt seien ihr aber seit April 364,50 Euro abgebucht worden. (Wofür eine Gutschrift in der Höhe von 65,42 Euro im März erfolgte, weiß sie nicht so genau). An einer nachträglichen, „friedlichen“ Lösung mit Burgendland Energie ist Andrea H. nicht mehr wirklich interessiert. Sie hat über Durchblicker einen anderen Stromanbieter gefunden.