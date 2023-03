Robbie Williams Band: „Das sind Typen wie du und ich.“

Werbung

In der Bundeshauptstadt spielte Robbie Williams mit seiner Band zweimal vor einer ausverkauften Stadthalle. In Eisenstadt gab die Robbie Williams Band, bestehend aus Gitarrist Tom Longworth, Schlagzeuger Karl Brazil und Bassist Jerry Meehan im Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt für 90 auserwählte TeilnehmerInnen ein vierstündiges Gastspiel. Neben dem Konzert, bei dem vor allem Robbie Willams Hits gespielt wurden, fand ein Workshop für interessierte MusikerInnen statt. Eingefädelt hat den Deal der Bad Sauerbrunner FH Burgenland-Lektor Stefan Trenker: Er ist Songwriter und langjähriger Agent der Musiker der Robbie-Williams-Band.

Der Eisenstädter Martin Hollweck war langjähriger Pressesprecher der Stadtgemeinde Mattersburg, nun betreibt er unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit für das Haydn-Konservatorium. Es kam für Hollweck auch zu einem Treffen mit den Bandmitgliedern und diese hinterließen einen äußerst positiven Eindruck. „Sie hatten überhaupt keine Star-Allüren, sie waren total sympathisch. Sie nahmen sich auch ausreichend Zeit, um mit einem zu plaudern. Das sind einfach Typen wie du und ich“, so Hollweck im Gespräch mit der BVZ.

