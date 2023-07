SV Schattendorf Die Schattendorfer Kicker baten zum Dorffest

Bei der Weinbar füllten Hannes Haring, Bernadette Vargek, Marco Cadek, Dennis Hergovits und Gerald Schefberger die Gläser. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

D as vergangene Wochenende stand in Schattendorf drei Tage lang ganz unter dem Zeichen des Sportler Dorffestes. Am Gemeindeplatz wurde zu verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten geladen, an der Wein- und der Schankbar sowie im Bierzelt wurden kühle Getränke ausgeschenkt. Die Kleinen wurden mit einem Kinderprogramm unterhalten und sie konnten sich auch in der Kinderdisco austoben. Am Abend ging es dann im Discozelt gehörig ans Shaken. Zum Abschluß gab es am Sonntag Nachmittag bei der großen Tombola schöne Preise zu gewinnen.

Martin, Herbert und Clemens begrüßten die Gäste. Mia, Isabelle, Hanna und Chiara freuten sich auf einen schönen Abend. Lana und Samira waren ebenfalls zum Dorffest gekommen. Daniela Pinter, Vizebürgermeister Thomas Plank und Petra Ederer genossen den Abend. Dani, Blanka, Marvin, Annalena und Lili warfen sich für das Foto in Pose. Beim Ausschank im Bierzelt waren Christopher, Marco, Geli, Thomas, Bernd und Manuel fleißig. Silvia, Bernd und Julia tratschten bei einem kühlen Getränk. Robert, Stefan und Daniel hatten beim Langos-Stand alle Hände voll zu tun. Bei der Kinder-Disco hatten die Kleinen die Möglichkeit sich richtig auszutoben. Maria Suppola, Willi Pinter, Robert Grafl und Helga Reichl hatten sich in die Schlange der Hungrigen vor dem Langos-Stand eingereiht.