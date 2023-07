„Fotografieren ist mein Lieblingshobby, und es macht mir Spaß"

Einen guten Fotograf machen viele verschiedene Fähigkeiten aus, unter anderem ein gutes und wachsames Auge: Motive, die fotografiert werden sollen, müssen erkannt und überhaupt gefunden werden. Zum anderen gehört etwas Geschick dazu, um die gewünschte Aufnahme möglichst in die richtige Perspektive zu setzen. Eine gelungene oder weniger gelungene Perspektive unterscheiden oft die richtig guten Fotografien von den mäßigen. Kevin, 21 Jahre alt, hat ohne Zweifel beide Fähigkeiten und noch mehr.

Kevin im Selbstportrait mit seiner Lumix-Kamera. Foto: Kevin T.

Vor ein paar Jahren erbte er von seinem leider viel zu früh verstorbenen Vater eine Spiegelreflexkamera und fing allmählich an, sie auch zu benutzen. 2021 kaufte er sich eine Lumix DC-FC82 Bridgekamera. Die genaue Bezeichnung dafür weiß er auswendig. „Mit der kann ich besser zoomen: 60-facher optischer Zoom, 20 mm bis 1200 mm.“ Seitdem ist die Kamera – bei Ausflügen sowieso, aber auch bei Spaziergängen – sein ständiger Begleiter, denn man weiß ja nie, was einem vor die Linse springt. Vor allem die Naturfotografie hat es ihm angetan. Menschen fotografiert Kevin nicht so gerne. Die müsse man nämlich vorher fragen, sagt er, das nervt etwas, denn Ärger mit dem Datenschutz möchte er keinen bekommen. Also lieber die Natur. Die ist ohnehin vielfältig genug, sodass es unendlich viele Möglichkeiten gibt.

Für das persönliche Gespräch, zu dem er nach Neudörfl einlädt, hat er aus seinem Archiv von 23.000 Fotos einige der besten ausgesucht. „Heute habe ich wieder Fotos gemacht“, sagt Kevin gleich zur Begrüßung. „Ich habe Gewitterwolken fotografiert. Gewitter schau ich mir gerne an. Die sind sehr interessant.“ Außerdem sind Sonnenuntergänge, Fotos bei Dämmerung, Blumen oder auch Schmetterlinge dabei. Dabei wartet Kevin immer auf den besonderen Momente, ehe er auf den Auslöser drückt. „Man braucht Geduld“, nennt er einen entscheidenden Punkt, der einen Naturfotografen auszeichnet. „Bei den Schmetterlingen dauert es immer ein bisschen länger.“

Ist das Foto einmal gemacht, geht es bei den Blumen und Schmetterlingen sogleich auch an die Bestimmung des Abgebildeten, denn Kevin ist sehr wissbegierig. Manchmal weiß er es schon von alleine, manchmal holt er sich etwas Hilfe. Technisch versiert wie er ist, macht er das wie selbstverständlich online mit der App Google-Lens. „Die Blume hier, kann ich gleich verraten wie sie heißt: Brauner Storchschnabel heißt sie. Die Blume wächst selten.“ Man gehe einfach auf das Kamerazeichen, erklärt Kevin es für Ungeschickte im Raum, macht ein Foto und schon hat man ein paar Informationen zum Abgebildeten.

In Großhöflein, seinem ursprünglichen Heimatort, ist Kevin auch bei der Feuerwehr. Momentan nicht so oft, weil er gerade nicht so viel Zeit hat – wegen Arbeit und so. Von dort kommt sein Interesse für: Sirenen. „Im Burgenland gibt es 326 oder 327 Sirenen. In Neudörfl ist es eine LS-10 Sirene. Woher ich das weiß? Das habe ich an der Plakete hinten drauf gesehen. Den Peter kenn ich eh auch (Anm.: gemeint ist Peter Schmid, Neudörfls Feuerwehrkommandant).“ In Pinkafeld, wo Kevin auch manchmal ist, gäbe es hingegen eine FS8-Sirene. „Das ist eine Elektrosirene. Wenn sie raufgeht und zum Heulen anfängt, hat sie so einen pfeifenden Ton im Hintergrund.“ Und dann wären da auch noch die Kirchenglocken, denen er gerne zuhört und bei denen er von Ortschaft zu Ortschaft Unterschiede festgestellt hat. „Neudörfl hat fünf Geläute. Ein Gis, ein H, ein D. Vier Glockengeläute für die Messe und die fünfte ist die Sterbeglocke. Manchmal sage ich, das klingt wie eine Blechdose, wie wenn jemand einen Stein auf eine Dose wirft. So ähnlich. Das ist keine Beleidigung, aber so ist es.“

Natürlich hat er auch hiervon schon einige Fotos geschossen. Auch wenn Kevin also gern und viel fotografiert, professionell zum Beispiel in einem Fotostudio arbeiten möchte er zumindest in der näheren Zukunft nicht. „Momentan ist Fotografieren nur ein Hobby.“

Seine Fotos zeigt er manchmal auch seinen Freunden oder natürlich auch der Familie. „Ich bin auch neugierig, was der Bürgermeister sagt, wenn er sie sieht.“ Für weitere Interviews stünde Kevin immer zur Verfügung. „Wenn die Fotos wirklich gut sind, kommt vielleicht auch jemand vom Fernsehen her. Vielleicht habe ich ja Glück.“