„Julie“ eröffnet neuen Standort in Sigleß

Am Freitag dieser Woche eröffnet Gjyle Berdynaj, die Chefin von „Julie’s Badcafé“ in Sigleß, ein weiteres Café in Mattersburg. Sie übernimmt das Lokal vom Autohaus Bogner. Berdynaj ist seit vielen Jahren in der Gastronomie tätig und gelernte Köchin. Sie arbeitete dreizehn Jahre in Sigleß in der Badkantine als Köchin und war auch dreieinhalb Jahre die Geschäftsführerin vom „Tasty“ in Mattersburg.

Sie übernahm dann die Badkantine in Sigleß und eröffnete im Mai 2020 „Julie‘s Badcafé“. Sie wollte schon von Beginn an keine gewöhnliche Badkantine führen, sondern ein Café-Restaurant, das über das ganze Jahr hinweg, also auch außerhalb der Badesaison, geöffnet haben soll.

Im Dezember des vergangenen Jahres wäre der Pachtvertrag ausgelaufen. Gjyle Berdynaj entschied sich aber dazu, den Vertrag für weitere fünf Jahre zu verlängern.

Da die Gemeindevertretung auch sehr zufrieden mit dem Café-Restaurant ist, wurde der Beschluss, den Pachtvertrag zu verlängern, einstimmig beschlossen.

Teuerung ist kein großes Problem für „Julie“

Die hohen Energiepreise und die steigenden Kosten sind ein aktuelles Thema. Auch die Gastronomin Gjyle Berdynaj bemerkt, dass alles teurer geworden ist.

„Die Preise sind gestiegen, aber das spüre ich nicht wirklich, weil ich sehr viele Gäste und Stammkunden habe, die mich regelmäßig besuchen“, erzählt sie. Nun wird Gjyle Berdynaj beim Autohaus Bogner einen neuen Standort eröffnen. Nachdem das Café vom Autohaus Bogner knapp ein Jahr lang geschlossen war, wird nun Gjyle Berdynaj die neue Pächterin für die nächsten drei Jahre.

„Nach Corona damals hat die vorherige Pächterin zurückgelegt und wir haben dann eigentlich direkt mit der Renovierung begonnen und nun wird Berdynaj die neue Pächterin“, meint Christian Bogner, der Geschäftsführer vom Autohaus Bogner. Wie es zu der Entscheidung kam, ist für Berdynaj schnell erklärt: „Ich bin in Mattersburg sehr sehr beliebt und habe auch in Sigleß viele Mattersburger zu Gast und ich habe ihnen versprochen, wieder was in Mattersburg zu eröffnen.“

Geplant ist vorerst, dass von Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 21 Uhr und Freitag und Samstag bis 22 Uhr in Mattersburg geöffnet ist. In Sigleß ist von Mittwoch bis Donnerstag von 10 Uhr bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 23 Uhr und Sonntag bis 21 Uhr geöffnet.

