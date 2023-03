Neu in Forchtenstein: Dance Workout

Seit dem Jahr 1999 gibt es in Forchtenstein Showdance-Kurse, organisiert und veranstaltet von Elisabeth Ponic. Mit dabei in der Tanzgruppe: Ihre Tochter Lisa Schumlitsch, die seitdem eine begeisterte Tänzerin ist. „Es ist ein Hobby, welches großen Spaß macht“, so Schumlitsch, „es lässt einen frei fühlen.“ Genau diese Begeisterung und Freude möchte sie den Teilnehmern ihres Kurses mitgeben und teilhaben lassen.

Gemeinsam Freude am Tanzen

Den Kurs ihrer Mutter wollte sie schon immer gerne übernehmen, aus diesem Grund absolvierte Schumlitsch mit 18 Jahren die ASKÖ Übungsleiter-Ausbildung. Seit 2008 gibt sie Kurse im Bereich Showdance und führt diese seit 2014 gemeinsam mit ihrer Freundin Vanessa Steiner. Die dritte im Bunde ist Katrin Wallner, die den Kurs „Tanz dich fit“ betreut. Zu dritt kümmern sich die Frauen ehrenamtlich um die Erhaltung des Tanzprogrammes in Forchtenstein.

Neues Programm: Dance Workout

„Bisher sind all unsere Kurse gut besucht“, erzählt Schumlitsch, „in jeder Gruppe haben wir ungefähr zwölf Kinder.“ Um die Jugend nach der Corona-Pause wieder zu aktivieren, haben sie vor kurzem ein neues Angebot erstellt: Ein Dance Workout für Jugendliche ab 14 Jahren. Die Kursgebühr ist hier 64 Euro. „In diesem Workout möchten wir ein intensiveres Krafttraining und Cardio machen“, erklärt Schumlitsch, „jedoch geht es in all unseren Kurs immer vorrangig um Spaß.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.