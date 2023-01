Mattersburger Tafel: Neuer Standort und neue Leiterinnen

Werbung

Im April 2010 wurde in Mattersburg die Team Österreich Tafel (TÖT) ins Leben gerufen. Dort werden nicht mehr benötigte Waren von Supermärkten an Bedürftige kostenlos verteilt, wobei man bereits an mehreren Standorten vertreten war: Im Vereinstreff in der Hirtengasse, in den Räumlichkeiten der ehemaligen Sonderschule und in der Doktor Ludwig Leser Straße.

Nun hat man neuen Platz gefunden und zwar am Brunnenplatz 2. Am Samstag, den 7. Jänner, erfolgte die Neueröffnung in den Räumlichkeiten, wo vor einigen Wochen der „Henry Laden“ vom Roten Kreuz bereits eröffnet wurde. „Ich hoffe, dass wir nun länger bleiben können“, hielt Rot Kreuz-Bezirksstellenleiterin Helga Ludwig bei ihrer Eröffnungsrede fest, um auch die Bedeutung der „TÖT“ hervorzuheben. „Rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind am Existenzminimum. Die Team Österreich Tafel unterstützt Menschen in dieser schwierigen Situation.“

Langzeit-Leiterin Gerlinde Leitgeb dankte ab

Die Hilfseinrichtung wurde lange Zeit von Gerlinde Leitgeb geleitet. Mit der neuen Ausgabestelle gibt es nun auch zwei neue Leiterinnen und zwar die Schwestern Lisa und Sarah Gebhardt aus Mattersburg.

Die beiden sind mit der TÖT bestens vertraut. Sarah hilft dort seit zehn Jahren, Lisa seit rund sechs Jahren mit. Dass immer mehr Menschen solch eine Unterstützung benötigen, hielt Sarah Gebhardt bei ihrer Rede fest: „Im vergangenem Jahren holten sich pro Ausgabetag 50 Familien Waren ab, was seit dem Jahre 2015 nicht mehr der Fall war.

