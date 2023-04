Bitcoin-Boom: Immer mehr entdecken das digitale Gold

Laut einer Studie von Crypto.com besitzen weltweit bereits ca. 220 Millionen Menschen Bitcoin. Tendenz weiter steigend. Um den vielen Fragen rund um die noch sehr junge Assetklasse (seit 2009) Rechnung zu tragen, wird es im Burgenland zwei Veranstaltungsangebote geben.

Beide Veranstaltungen sind auch für Neueinsteiger konzipiert, um im nahen Umfeld ein Angebot für Fragen und einen Austausch über das Thema Bitcoin im Burgenland zu etablieren. Über 200 Burgenländer:innen haben bereits das Consulting Angebot von Matthias Reder seit 2018 in Zemendorf in Anspruch genommen. Der ehemalige Banker steht für alle Fragen und vor allem zur sicheren Anwendung von Bitcoin & Co. zur Verfügung.

www.matthias-reder.com

Die Termine:

13.4.2023: Mozart & Bullybursti – Musik, Digitalisierung und ganz viel Bitcoin – Karl Wirt/Winden – 18:30 Uhr – Eintritt frei . https://tinyurl.com/2eb4whwk

26.5.2023: Bitcoin meets Burgenland Vol. 2 – Neufelderseerestaurant – ab 8:30 Uhr – EUR 149/Ticket. https://tinyurl.com/2zxlpzfy

