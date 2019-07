Lümmeltütenparty sagt Ade .

Am Gelände des alten Schwimmbades in Baumgarten war noch einmal richtig Partystimmung angesagt, bevor die Lümmeltütenparty endgültig in die Geschichte eingeht. Unter dem Motto „The End of the Legend“ feierten Tausende Gäste zu heißen Beats bis tief in die Nacht die letzte Ausgabe dieses Events.