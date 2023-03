Theatergruppe Antau: Premiere mit „Bleib cool, Mama“

Gegründet wurde die Theatergruppe in Antau eigentlich bereits im Jahr 2019. Aufgrund von Corona konnte die Gruppe aber bisher nicht auftreten. Am Samstag führen sie nun mit der Komödie „Bleib cool Mama“ ihr erstes Theaterstück im Gasthaus Schlögl in Antau auf.

Geleitet wird die Theatergruppe von Josef Mihalits, welcher schon 1990 eine Theatergruppe in Antau gegründet hatte und diese bis 2003 leitete. Mehrere Gründe, wie etwa ein gebrochener Fuß und ein Sterbefall in der Gruppe, sorgten dann dafür, dass die Theatergruppe sich auflöste. „Es war dann schwer wieder zu beginnen, deswegen hat sich das dann einfach verflüchtigt“, erzählt Josef Mihalits.

Vor fast vier Jahren kamen dann einige Interessierte aus der Gemeinde zu ihm und fragten ihn, ob er nicht wieder eine Theatergruppe in Antau aufleben lassen wolle. „Also haben wir uns mal alle zusammengesetzt und auch sehr bald mit dem Proben für unsere erste Aufführung begonnen“, so Mihalits. Damals wollte die neu gegründete Theatergruppe im März 2020 mit dem Theaterstück „Salut für Berta“ von Ulla King auftreten. „Da kam dann aber Corona und der erste Lockdown dazwischen, wodurch wir nicht auftreten durften“, erzählt Josef Mihalits.

Ein Jahr darauf studierten sie erneut ein Theaterstück ein und konnten wegen Corona dann allerdings wieder nicht auftreten. „Jetzt ist es uns aber endlich gelungen“, so der Theatergruppenleiter.

Die Entscheidung darüber, welches Theaterstück in diesem Jahr präsentiert werden sollte, überließ Josef Mihalits den Theaterspielern. Die Wahl fiel dann letztendlich auf die Komödie „Bleib cool Mama“ von Ulla King, welche in drei Akten performt wird. Im Oktober des vergangenen Jahres haben sie dann auch schon mit den Proben angefangen.

„Bei den Proben kommt es dann schon auch manchmal zu Herausforderungen, weil manche nicht genau wissen, was sie machen oder wie sie sich verhalten sollen, aber da helfe ich dann“, meint Josef Mihalits, der sich selbst auch als „Trainer“ der Gruppe bezeichnet. „Zu Konflikten kam es bisher aber nie, weil wir einfach sehr viel Spaß an dem, was wir machen, haben“, so Mihalits.

„Wir freuen uns schon aufs Auftreten“, meint Josef Mihalits und hofft, dass viele der Einladung zur Aufführung folgen. Aufgeführt wird das Theaterstück im Gasthaus Schlögl in Antau am Samstag, den 11. März, um 19 Uhr und am Sonntag, den 12. März um 17 Uhr, sowie am darauffolgenden Wochenende zu denselben Uhrzeiten.

