Bad Sauerbrunn: Kabarett im Kurpark ab 18. Mai

Laut Marion Zant gibt es die Theatergruppe Kalenberg schon ewig in Bad Sauerbrunn. Die Gruppe führt jedes Jahr im Sommer ein Theaterstück auf, welches jährlich natürlich wechselt. Von Romanzen und Comedy bis hin zu Krimis war da alles schon mal dabei. Im Sommer 2023 wird das Stück „Für immer und ewig“ aufgeführt, eine lustige Verwechslung. „Am besten kommen lustige Theaterstücke an“, berichtet Zant. Aus dieser Präferenz entwickelte sich dann auch die Idee, ein Kabarett auf die Bühne zu bringen.

Zum zweiten Mal im Kurpark

Seit nunmehr zehn Jahren ist auch das Kabarett ein fester Bestandteil der Theatergruppe. Bis vor Corona fand dieses immer im Parkhotel Neubauer in der Faschingszeit statt. Nachdem jedoch nach der Pandemie sehr viele Veranstaltungen im Kurpark gemacht wurden, wollte auch der Theaterverein wechseln: Dieses Jahr wird das Kabarett nun zum zweiten Mal dort veranstaltet. Der Kurpark besitzt zwar eine Überdachung, jedoch benötigt man dennoch schönes Wetter für eine Veranstaltung dort, aus diesem Grund wurden die Vorführungen von Februar auf Mai verlegt.

Seit Herbst neue Obfrau

Marion Zant hat schon eine lange Karriere in der Theatergruppe hinter sich. Sie fungiert schon etliche Jahre als Schauspielerin, da ihr das Theaterspielen sehr großen Spaß und Freude macht. Zusätzlich war sie acht Jahre als Kassiererin tätig und seit zwei Jahren hatte sie das Amt des Obmann-Stellvertreter inne. Heuer im Herbst gab es dann einen Wechsel: Aus zeitlichen Gründe legte ihr Kollege den Posten zurück und Zant wurde die neue Obfrau der Theatergruppe Kalenberg. „Hinter einem Theaterstück steckt natürlich sehr viel Aufwand und Organisation“, erklärt Zant, „man braucht Bühnenbauer, Techniker, Schauspieler, Plakate, Kostüme und noch vieles mehr.“ Auch die Zeit, die die Proben einnehmen, ist nicht gerade gering. „Sobald wir ein passendes Stück für uns gefunden haben, proben wir einmal in der Woche für zwei bis drei Stunden“, erzählt Zant, „und in den letzten Wochen vor dem Auftritt treffen wir uns häufiger und meist für drei bis vier Stunden.“ Trotzdem kann sich Zant ihren Alltag nicht ohne ihre Theatergruppe vorstellen. Auch bei den Bewohnern von Bad Sauerbrunn kommen die Vorstellungen sehr gut an, laut Zant sind immer sehr viele Menschen bei den Auftritten zugegen. „Bisher waren alle Veranstaltungen gut besucht“, so Zant, „was uns natürlich auch finanziell zugute kommt, da wir mit diesen Einnahmen unseren Verein finanzieren.“ Die Schauspieler und Zant selbst arbeiten natürlich ehrenamtlich, jedoch werden für Technik, Bühnenbild und Theaterstück an sich finazielle Mittel benötigt. Diese bekommt der Verein durch Sponsoring, vor allem durch die Kurkommission Bad Sauerbrunn, der freien Spende beim Eintritt der Vorstellungen und dem Ausschank von Essen und Trinken.

Kabarett im Kurpark ab 18. Mai

Ihr nächster Auftritt mit dem Titel „Kabarett im Kurpark“ ist ab 18. Mai in dem Park zu sehen. Vorstellungen gibt es am 18., 19. und 20. Mai um 19 Uhr und am 21. Mai um 17 Uhr. „Der Ausschank beginnt immer eine Stunde vor dem Beginn des Kabaretts“, so Zant, „und wir empfehlen warme Kleidung zu tragen, die Temperaturen werden laut Wetterbericht nicht sonderlich steigen.“ Inhaltlich soll das Kabarett an solche aus dem Simpel in Wien erinnern, erklärt Zant. „Es wird mal live gesungen, mal playback, es werden Sketche vogetragen oder auch getanzt“, erzählt Zant, „ein kunterbuntes Repertoire aus eigentlich allem, nur Zaubern tun wir nicht.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.