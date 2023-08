Bad Sauerbrunn: Sommertheater im Kurpark

„Für immer und ewig“ ist das Theaterstück, das die Theatergruppe Kalenberg aus Bad Sauerbrunn für den Sommer 2023 einstudiert hat. In insgesamt fünf Vorstellungen gaben sie das Stück zum besten, die letzte davon fand am 19. August statt. In der Komödie wird der Tag vor und nach der Hochzeit eines jungen Pärchens und deren Familien erzählt, mit allen Problemen, Gedanken und möglichen Szenarien.