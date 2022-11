Bühne im Martinihof: "Ein Gemütliches Wochenende"

Werbung

Rund 350 Besucher und Besucherinnen kamen am Freitag und am Samstag in den Martinihof und wurden vom Ensemble der "Bühne im Martinihof" nicht enttäuscht. Wieder einmal war es ein sehr turbulentes Theaterstück, das viele Wendungen und Szenen zum Lachen vorweisen konnte.

Am 18. November findet die dritte und letzte Vorstellung statt. Karten dafür sind noch erhältlich. (Abendkassa: 17 Euro)

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.