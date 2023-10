"Unser Wasser für morgen" mit Neudörfler Beteiligung

Sabine Schügerl macht sich schon seit Längerem für eine dauerhafte Wasserführung der künstlich ausgetrockneten Leitha stark. Neben dem verantwortungsvollen Umgang jedes Einzelnen mit der begrenzten Ressource Wasser, ist es unbestreitbar, dass der Schutz des Bodens eine zentrale Rolle für die Erhaltung der Wasservorräte spielt, wurde beim Themenabend noch einmal deutlich hervorgehoben. Hochwertigen Böden fungieren als entscheidende Speicher für das Wasser. Gerade in Zeiten zunehmender Trockenheit sei es deshalb von höchster Bedeutung, an innovativen Lösungen zu arbeiten. Die Versiegelung fruchtbarer Böden durch verschiedene Großprojekte ist zweifellos ein falscher Ansatz und ebenso die Ausbeutung von Fließgewässer, davon ist auch Sabine Schügerl überzeugt: "Wenn der Boden kein Wasser aufnehmen kann, weil er versiegelt ist oder weil in einem leeren Flußbett kein Wasser versickern kann, dann ist es als Grundwasser für immer verloren" mahnt Sabine Schügerl.

Neudörfls Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl diskutierte zum Thema "Unser Wasser von morgen". Foto: Grüne Wr. Neustadt