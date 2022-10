Antauer „Flederlaus“ hilft Menschen

Werbung

Seit nun beinahe einem Jahr bietet Tamara Bernhardt in Antau eine tiergestützte Therapie mit ihrer Hündin Shiva, an.

Die 26-Jährige ist eigentlich gelernte Elementarpädagogin, hat aber nebenbei bereits im tiergestützten Bereich gearbeitet. Sie begann dann mit einem Studium zur Freizeitpädagogin und machte auch diverse Fortbildungen im pädagogischen und tiergestützten Bereich. Aktuell arbeitet sie als gruppenführende Pädagogin im Kindergarten Trausdorf.

„Diese Art der Therapie biete ich jetzt fast schon ein Jahr lang an und sehe in diesem Bereich so einige Vorteile, da ein Tier eine ganz andere Ausstrahlung hat als ein Mensch. Sowohl Kinder als auch ältere, kranke oder eingeschränkte Menschen reagieren viel freudiger auf ein Tier“, erzählt Tamara Bernhardt.

In ihrem eigenen möglichen Rahmen ohne jegliche Verpflichtungen oder Rechtfertigungen, erfahren die Leute Ruhe, Verständnis, Offenheit und Bewegung. Spezielle Rahmen und Abläufe für die Settings gibt es nicht. Am wichtigsten für Tamara ist es, dass sich ihre Hündin und der Klient wohlfühlen und Freude dabei empfinden. Jedes Setting wird dann individuell auf den Klienten und auf die Defizite abgestimmt.

Zum Namen „Flederlaus“ kam es, weil ihre Hündin Ohren hat, die aussehen wie die Flügel einer Fledermaus, wenn sie läuft.

„Da sie eine ziemliche Laus ist, ergab es sich dann durch Zufall, dass ich aus Spaß den Namen ‚Flederlaus‘ für sie zusammengebastelt habe“, erklärt Tamara Bernhardt die Bedeutung des Namens.

Für die Zukunft wünscht sich Tamara vor allem, dass sich diese Art der Therapie herumspricht und viel mehr praktiziert und in Anspruch genommen wird.

