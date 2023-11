Florian Steurer erfolgreich beim Klangturmlauf

Nur eine Woche vor diesem kräftezehrenden Wettkampf war Florian Steurer in Judenburg beim Stiegenlauf „4 Stairs on Fire“ angetreten. Dieser Lauf wird in Einsatzkleidung ausgetragen, Schutzausrüstung und Atemschutzgerät müssen angelegt werden.

Florian Steuer wurde damals Erster in der Altersklasse 1 und holte sich den Tagessieg.

Nun war der Neudörfler auch beim Klangturmlauf in St. Pölten erfolgreich: Gleich dreimal durfte er am Siegertreppchen Aufstellung nehmen.

In der Kategorie FF-Bewerb mit Stationen aus dem "Finnentest" setzte sich Florians Teamkollege Jürgen Pfistermüller vom FCC Team Austria an die Spitze und Steurer konnte den 3. Platz erlaufen.

Top im Atemschutz-Bewerb

Den Atemschutz-Bewerb entschied Florian Steurer in St. Pölten in seiner Altersklasse für sich und nahm den Goldpokal mit nach Hause. In der Mannschaftswertung ging im Atemschutzbewerb und auch im FF-Bewerb das FCC Team Austria, wo Florian Steurer ebenfalls vertreten war, als Sieger hervor.

Der „Finnentest“ ist ein Belastungstest, der die körperliche Eignung von Atemschutzgeräte-Trägern unter Beweis stellen soll.

280 Stufen waren auf der Bewerbsstrecke den Klangturm hinauf zu bewältigen. Im Atemschutzbewerb mussten die Athleten in Einsatzbekleidung mit Atemschutz, aufgesetzter Maske und anbeschlossenem Lungenautomat antreten.

Die Kameraden von der Feuerwehr Neudörfl gratulierten Florian Steurer zur gelungenen Sport-Saison.