Gemeinderat Forchtenstein: Debatte um „Minus“ bei ORF Sommerfest

Das ORF-Sommerfest fand dieses Jahr zum ersten Mal auch in der Burggemeinde statt. Diese hatte sich heuer generell zum Ziel gemacht, den Tourismus in Forchtenstein wieder anzukurbeln und die Gemeinde für Touristen und Touristinnen attraktiver zu machen. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde mit dem ORF-Sommerfest am 28. Juli am Stausee gemacht. Thomas May moderierte dieses und mehrere Acts begleiteten die Gäste durch den Abend: Neben der Radio Burgenland-Band kümmerten sich auch Stargast Udo Wenders, DJ Claudia Schmid und der Musikverein Forchtenstein um den musikalischen Teil des Abends.

13 000 Euro im Minus

Im gesamten kostete das Sommerfest die Gemeinde ungefähr 21 000 Euro. Gewinn konnte sie keinen machen, im Gegenteil, letztendlich verblieb die Gemeinde mit 13 000 Euro im Minus. Bei der Gemeinderatssitzung am 28. September wurde nun diskutiert, ob sich ein Mehrwert aus diesem Fest ergeben hat und ob es nächstes Jahr ebenfalls stattfinden wird.

Für SPÖ-Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak hat es sich auf jeden Fall gelohnt:„Wir konnten sehr viele Gäste auf unserem Sommerfest begrüßen und bekamen auch sehr viel Berichterstattung in den Medien. Es hatte also auf jeden Fall einen enormen Werbewert für unsere Gemeinde und trägt dazu bei, Forchtenstein wieder touristischer zu machen.“ Zusätzlich führt er an, dass das Fest auch für den Zusammenhalt unter den Vereinen gut war. „Insgesamt haben uns acht Vereine geholfen und sich um den Aufbau und verschiedene Stationen auf dem Fest gekümmert“, so Knaak, „die Zusammenarbeit war wirklich großartig und sollte in diesem Sinne auch von uns gefördert werden. Weiters konnten die Vereine einen Gewinn machen, was natürlich auch sehr hilfreich für diese ist.“

Auch Christian Spuller von der Freien Liste Forchtenstein freute sich sehr über das Fest. „Es war wirklich sehr gelungen und wir können es gerne nochmal veranstalten“, so Spuller, „jedoch sollten wir auch die Ausgaben beachten, die größte Summe des Geldes ging an den ORF, möglicherweise könnte man in Zukunft das Sommerfest auch ohne diesen versuchen, zumindest bis wir unsere Ausgaben geregelt haben.“

ÖVP: Zuerst Infrastruktur

Vizebürgermeister Josef Neusteurer möchte jedoch auch andere Aspekte betrachten. „Natürlich war es ein gelungenes Fest mit vielen Besuchern, jedoch sollten wir uns auch darum kümmern, die Infrastruktur in Forchtenstein wieder so weit aufzubauen, dass wir die angelockten Touristen auch betreuen können“, erklärt Neusteurer. Laut ihm sollten diverse Restaurants, Gasthäuser oder Übernachtungsmöglichkeiten in Forchtenstein gefördert werden, damit die Burggemeinde von den kommenden Touristen und Touristinnen wirtschaftlich profitieren kann. „Der Werbewert ist selbstverständlich äußerst wichtig“, so Neusteurer, „wenn wir jedoch eine Tourismusgemeinde sein möchten, brauchen wir eine gewisse Infrastruktur, auf der man aufbauen kann.“

Dem stimmt Knaak zu, jedoch möchte er das Sommerfest gerne beibehalten. „Das Interesse am Markt muss zuerst geschaffen werden und das können wir durch solche Veranstaltungen wie das ORF-Sommerfest in die Wege leiten“, berichtet Knaak, „nachdem Forchtenstein dann ein beliebtes Ausflugsziel ist, werden sich auch die bereits vorhanden Betriebe in der Gastronomie entwickeln.“