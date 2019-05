Innerhalb des Vorstandes vom Tourismusverband Region Rosalia-Neufelder See gab es in letzter Zeit Unstimmigkeiten.

Nun zieht Obmann Alfred Bandat die Konsequenzen: Bei der heutigen Vorstandssitzung tritt er zurück. Am Sonntag ging der Rosalia-Radwandertag noch planmäßig über die Bühne.

„Dies war meine letzte Veranstaltung, ich stelle mein Amt am Mittwoch zur Verfügung. Dann werden auch die Details besprochen“, berichtet der Gastronom, der in Mattersburg den Florianihof führt. Das Tüpfelchen auf dem „i“ war der Rosalia-Radwandertag. „Wie so oft gibt es ein paar Gemeinden oder handelnde Personen, die an einem Strang ziehen und einige, die das nicht tun. Das war dieses Mal wieder der Fall“, so Bandat, ohne Details nennen zu wollen.

„Ich habe immer das große Ganze im Blick gehabt und darauf geschaut"

„Ich habe immer das große Ganze im Blick gehabt und darauf geschaut, dass die Region präsentiert wird. Dies ist in einigen Köpfen nicht drinnen, Einige schauen nur auf ihre Gemeinden“, so Bandat.

Erst vor wenigen Wochen war der Tourismusverband Region Rosalia-Neufelder See Gesprächsthema. In einer Presseaussendung der Bürgermeister aus Wiesen (Matthias Weghofer) und Steinbrunn (Thomas Kittelmann) sowie Andreas Wirth (Obmannstellvertreter des Verbandes) bekrittelten die Leistungen von Seiten des Verbandes. Bandat hielt damals dagegen, dass die „Region bestens präsentiert“ sei.