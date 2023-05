Kirtag in Krensdorf

Auch dieses Jahr wurde vier Wochen nach Ostern in Krensdorf der Kirtag gefeiert. Begonnen hat das dreitägige Fest am Samstag beim Kirtagsbaumaufstellen. Am Sonntag gab es um 10 Uhr einen Gottesdienst und am Nachmittag fand der traditionelle Umzug durchs Dorf statt. Ab 20:30 Uhr gab es im Gasthaus Bürger musikalische Unterhaltung mit DJ Ansa. Am Montag lud die Gemeinde dann um 12 Uhr zum Spanferkelessen ein und um 16 Uhr spielten am Sportplatz Ledige gegen Verheiratete Fußball.

