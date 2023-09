Wallfahrt der Katholischen Frauenbewegung Rohrbach

Mit Pfarre Josef Giefing feierte man die Heilige Messe in Maria Langegg. Nach dem Mittagessen fuhren die Wallfahrer zur Kartause Aggsbach und der Abschluss fand in Mauer statt. „Wir wurden über die Entstehung der Wallfahrtskirchen und auch deren Ausstattung informiert. Allerdings wird uns der wunderschöne spätgotische Holzalter in Mauer lange in Erinnerung bleiben. Mit gemeinsamen Beten und Singen ging die gelungene Wallfahrt zu Ende“, so die Teilnehmerinnen.