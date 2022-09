Mattersburg: Wilde Gerüchte um den Florianihof

Werbung

In sozialen Medien kursiert jene Meldung, wonach der Florianihof mit Ende September zusperrt und die OSG das Gebäude kauft - was jedoch nur die halbe Wahrheit zu sein scheint. Die BVZ erreichte heute, Mittag, Florianihof-Chef Klaus Glavanics am Telefon.

"Wir haben gemerkt, dass wegen der Umauarbeiten für das BFI (Anm.: Wird neben dem Florianihof gebaut) und auch aufgrund der Arbeiten für die Zimmer in den Obergeschoßen des Gasthauses ein Gastronomiebetrieb nicht möglich ist", berichtet Glavanics. Nach aktuellem Stand ist der 2. Oktober der letzte Tag, an dem der Florianihof geöffnet hat. "Dann wird weiter umgebaut", so Glavanics.

Die weitere Zukunft des Gastronomiebetriebes dürfte auch in Zusammenhang mit dem Interesse an der Immobilie von Seiten der OSG stehen. "Es gibt Gespräche, mehr kann ich aktuell dazu nicht sagen. Ich gehe jedoch davon aus, dass es den Florianihof weiter geben wird", so Glavanics abschließend.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.