Mattersburger Stadtwappen für Felix Austria

Werbung

Vor einiger Zeit wurde im Gemeinderat beschlossen, der Felix Austria das Matersburger Stadtwappen zu verleihen, vor kurzem erfolgte die Übergabe. „Wir als Stadtgemeinde sind stolz, dass wir solch ein Traditionsbetrieb wie die Felix Austria in Mattersburg beheimatet ist. Nicht vergessen darf man auch, dass das Unternehmen einen wichtiger Wirtschaftsfaktor darstellt“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Die Auszeichnung nahm Geschäftsführer Peter Buchauer entgegen. „Wir wurden vor einiger Zeit von der Stadtgemeinde kontaktiert, ob wir das Stadtwappen annehmen würden. Dies stand natürlich außer Frage. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung und der langjährigen, guten Zusammenarbeit“, so der gebürtige Tiroler und nun in Wien wohnhafte Buchauer.

Von der aktuellen wirtschaftlichen Situation bleibt auch die Felix Austria nicht verschont. „Die Rohstoffpreise gehen auch bei uns steil nach oben. Für manche Produkte stieg der Preis um 80 bis 100 Prozent an. Über die Kosten von Strom und Gas braucht man gar nicht reden, diese betragen nun das Vielfache als noch vor einiger Zeit“, so Buchauer, um weiter auszuführen: „Dies ist eine sehr herausfordernde Situation. Natürlich müssen wir diese Erhöhungen auch in gewissen Maße weitergeben. Wir sind jedoch ‚gefangen‘, bestimmte Preise dürfen nicht überstiegen werden. Uns hilft auch, dass wir bereits seit dem Jahre 1958 am Markt sind und die Felix Austria auch eine Marke darstellt. Ein großes Lob möchte ich auf diesem Weg an unsere Mitarbeiter aussprechen, wir sind ein wirklich sehr gutes Team.“

In der heimischen Wirtschaft ist auch der Facharbeitermangel ein Thema. „Diese Problematik kennen wir. Facharbeiter wie auch Arbeiter zu finden, ist eines der größten Themen.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.