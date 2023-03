Wirtschaftslandesrat Schneemann besuchte Metallbau Biribauer in Marz

Werbung

Einen Blick hinter die Kulissen der Schlosserei in Marz warf kürzlich Wirtschaftslandesrat Dr. Leonhard Schneemann. Bei einer Führung schaute er sich sowohl die Produktionshalle, als auch das Lager an. „Eigeninitiative, Durchhaltevermögen und Innovation zeichnen burgenländische Betriebe wie diesen hier aus. Man kann die Firma Biribauer als Vorzeigebetrieb in der Region bezeichnen. Hier gehen modernste Technik und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hand in Hand. Das Ergebnis ist gute Arbeit und zufriedene Kunden. Klein- und Mittelbetriebe, wie Metallbau Biribauer, bilden das Grundgerüst der burgenländischen Wirtschaft."



Metallbau, Lohnfertigung sowie Kellertrennwandsysteme: Über die Jahre hat sich das Angebot der Firma Biribauer stetig verändert und laufend weiterentwickelt. Mit Erfolg. Gerade boomen begrünte Fassaden. Hier konnte das burgenländische Unternehmen bereits die Wien Energie als Kunde gewinnen. Aber auch andere große Namen setzen auf das Know-how aus Marz. Gemeinsam mit den 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistert man sowohl kleine, als auch große Aufträge - egal ob private Auftraggeber oder die öffentliche Hand - immer zur vollsten Zufriedenheit der Kunden. Das Erfolgsrezept: Das Miteinander und das entsprechende Know-how. Dieses Credo wird von Generation zu Generation weitergegeben.

Überhaupt legt man großen Wert auf Ausbildung und Weiterbildung. Das fängt schon bei den Lehrlingen an. An die vier bis fünf Lehrlinge bilden die Familie aus. Darunter derzeit mit Stefanie Gebhart sogar ein Mädchen. Frauenpower spiegelt sich auch in der Führungsetage wider. Mit Caroline Biribauer hat man eine Geschäftsführerin, die nach dem Studium der Architektur und der Betriebswirtschaft noch am WIFI die Ausbildung zur Metalltechnikmeisterin gemacht hat und dort ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellte. Ihr zur Seite steht Bruder David. Er ist Prokurist und Geschäftsleiter. Gemeinsam führen sie das Unternehmen im Sinne der Gründer weiter.

Davon überzeugte sich Wirtschaftslandesrat Dr. Leonhard Schneemann bei einem Betriebsbesuch. Er zeigte sich begeistert vom Marzer Familienunternehmen: „Das Burgenland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Wirtschaftsstandort rapide weiterentwickelt - dank unserer Klein- und Mittelbetriebe, wie Metallbau Biribauer. Sie machen uns groß und stärken den Wirtschaftsstandort.“









