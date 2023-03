Tödlicher Arbeitsunfall in Pöttelsdorf

Werbung

Zwei Arbeiter hatten am Mittwoch, 22. März, das Dach einer Halle in Pöttelsdorf besichtigt, um die geplanten Sanierungsarbeiten an schadhaften Lichtplatten im Welleternitdach vorzubereiten.

Bei dieser Besichtigung brach plötzlich eine Eternitplatte durch. Beide Männer stürzten in die Halle.

Ein Arbeiter hielt sich an Querträger fest

Einer der beiden Arbeiter, ein 42-jähriger Mann, konnte sich gerade noch an einem Querträger festhalten. Sein Kollege stürzte sieben Meter tief ab und prallte am Asphaltboden in der Halle auf.

Der Überlebende kletterte zurück aufs Dach und setzte die Rettungskette in Gang.

Der Rettungshubschrauber wurde gerufen und das Rettungsteam bemühte sich, den Verunglückten zu reanimieren. Doch die Reanimationsversuche blieben erfolglos und der anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

