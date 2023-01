Trendsportart Erste E-Dart-Landesmeisterschaften gehen in Mattersburg über die Bühne

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mattersburg

ASKÖ Landesgeschäftsführer Andreas Ponic und Young Boys Mattersburg-Obmann Gerald Popovits fiebern bereits der Landesmeisterschaft entgegen. Foto: ASKÖ BURGENLAND

D as Event findet geht am Samstag, den 4. Februar, in den Räumlichkeiten des ehemaligen SVM-Café im Pappelstadion statt.