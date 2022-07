Mattersburger Innenstadt: Der Dauerbrenner Bachdecke

Werbung

Die Öffnungen der Mattersburger Bachdecke bleiben ein Dauerbrenner in der Lokalpolitik. Bürgermeisterkandidat Hans Tschürtz (Liste Johann Tschürtz – Vorwärts Mattersburg“) greift dieses Thema erneut auf.

„Die Sinnhaftigkeit der Bachdeckenöffnung hat sehr viele Fragen aufgeworfen. Von Seiten der Stadtgemeinde war die Beantwortung dahingehend, dass das vorrangige Ziel sei, die Innenstadt an heißen Tagen abzukühlen und die Sichtbarmachung und den ökologischen Zustand der Wulka zu verbessern. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es in der Innenstadt keine Abkühlung durch die Öffnung beim Veranstaltungsplatz gibt und das sogenannte Bodenloch eher unplatziert ist“, so Tschürtz, der dieses „Betonobjekt wieder schließen lassen und eine idyllische Stadtlandschaft schaffen“ will.

Von Seiten der SPÖ reagiert Vizebürgermeister Otmar Illedits: „Herr Tschürtz sollte sich an die Experten von Seiten der Behörde, im konkreten beim Bund, wenden. Dies war eine Vorgabe, unter anderem aus ökologischer Sicht, es war so vorgeschrieben. Es wurden ursprünglich mehrere oder größere Öffnungen vorgeschrieben, wir konnten jedoch bewirken, dass dies nicht so umgesetzt wird.“

