Bilder voll Sinnlichkeit: Szene wird auf Mattersburgerin aufmerksam

Werbung

Die in Mattersburg lebende Künstlerin Tünde Füleki-Wagner ist am besten Weg, sich in der Kunstszene einen Namen zu machen. Nachdem sie in Wien vor Kurzem in einer Galerie im ersten Bezirk ihre Bilder präsentieren konnte, sind bereits wieder zwei neue Ausstellungen in der Wiener City geplant.

„Ich freue mich, dass die Galerien auf mich aufmerksam werden und ich Ausstellungsangebote so wie jetzt ab dem 29. August in der Citygalerie Vienna und ab 24. September in der „puplicarts.collection“ im Verteidigungsministerum erhalte“, sagt die Künstlerin.

„Mein Kunstschaffen ist ein authentisches ‚freien Lauf lassen‘ meiner Kreativität.“

Leicht hatte es Tünde Füleki-Wagner in ihrer bisherigen Laufbahn nicht, denn eigentlich gaben gesundheitliche Schicksalsschläge, die ihr aber Inspiration waren, den Auslöser für ihre künstlerische Karriere. Obwohl sie nie eine diesbezügliche Ausbildung genossen oder Kunst-Kurse besucht hat, so ist ihr Stil einmalig und spiegelt viele unbewusste Einflüsse wider.

„Mein Kunstschaffen ist ein authentisches ‚freien Lauf lassen‘ meiner Kreativität. So stecken in jedem ihrer abstrakten, semi-abstrakten oder auch figurativen und vor allem sehr bunten Acryl-Gemälde viele verschiedene Emotionen und Botschaften.“

Füleki-Wagner konnte ihre Werke bereits in zahlreichen in- und ausländischen Galerien zeigen. Die Künstlerin wurde sogar mit dem 4. Internationalen Leonardo Da Vinci-Preis in Florenz ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit mit „CheetahCraft worldart“ bietet ihr die Möglichkeit, ihre leidenschaftlich-sinnlichen Werke international online anzubieten und auch online zu verkaufen.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.