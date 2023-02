Erdbeben-Opfer: „Haben zum Teil gar nichts mehr“

Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete das Erdbeben in der Grenzregion Türkei / Syrien als „schlimmste Naturkatastrophe in Europa seit einem Jahrhundert“, und die Anzahl der Toten (Stand zu Beginn dieser Woche) mit 35.000 ist schockierend.

Das Epizentrum lag zwischen den türkischen Städten Gaziantep und Kahramanramas. Dani Arslan, Chefin des Walbersdorfer Gasthauses Schwentenwein, wurde zwar in Österreich geboren, ihre Familie stammt hingegen aus der betroffenen Region im Epizentrum.

Auch Dani Arslan verlor Verwandte

„Teile meiner Verwandtschaft leben noch dort, ich hatte Verwandte in Kahramanramas, die verschüttet wurden und verstorben sind. Von meinem Mann sind noch die Mutter, die Schwester, der Bruder und die Tanten dort beheimatet. Die Leute dort haben zum Teil gar nichts mehr“, berichtet Arslan, die aktuell engen Kontakt zu ihren lebenden Verwandten hält. Die größte Sorge der Menschen sei jedoch, nicht, dass sie etwas zum Essen oder ein Dach über den Kopf bekämen, sondern, „die Sorge um die noch vermissten Menschen. Sie wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass man noch Lebendige unter den Trümmern findet.“ Die Hilfsbereitschaft ist laut Arslan untereinander immens groß. „Es wird geholfen, wo es nur geht. Jene, die kein Dach mehr über dem Kopf haben, sind in Containern untergebracht oder sie wurden von anderen aufgenommen. Viele aus den Städten sind in Dörfern untergebracht. Bei meiner Schwiegermutter wohnen vier Familien, sie schlafen alle nebeneinander.“

Foto: BVZ

1999 ereignete sich ein schweres Erdbeben in der Türkei, bei dem rund 17.000 Menschen ums Leben kamen, bei Neubauten von Gebäuden sollten daraufhin Vorsorgemaßnahmen für Erdbeben durchgeführt werden.

Nun wurde Kritik laut, dass dies nicht geschehen sein soll. „Ich denke auch, dass da Korruption im Spiel gewesen sein muss und das vorgesehene Geld nicht richtig verwendet wurde. Ich glaube aber auch, dass man bei einem Beben mit solch einer Stärke nicht viel dagegen machen kann“, so Arslan abschließend.

