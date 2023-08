Neudörfler Gymnastikgruppe bei der Weltgymnaestrada

Es ist ein Event der Superlative: 19.000 TeilnehmerInnen aus über fünfzig Nationen und allen Kontinenten trafen sich für eine Woche in der niederländischen Hauptstadt, um gemeinsam zu turnen, zu tanzen und die prächtige Festival-Stimmung zu genießen. Die österreichische Delegation bestand aus ca. 600 Personen verteilt auf 18 Vereinen. Einen davon repräsentierte die Sportunion Neudörfl Sektion Gymnastik, die mit zehn Turnerinnen und Turnern im Alter zwischen 11 und 55 Jahren anreiste, darunter auch Elisabeth Weinfurter, Sektionsleiterin der Sportunion Neudörfl Sektion Gymnastik. Ihre Gruppe lag, was die Altersverteilung anbelangt, im guten Durchschnitt, erzählt sie. Regelungen, wie alt die Teilnehmenden sein müssen oder dürfen gibt es bei der Gymnaestrada keine: „Es gab Gruppen, die bestanden nur aus jüngeren TeilnehmerInnen, ebenso Gruppen, die nur aus älteren zusammengesetzt waren. Die älteste Teilnehmerin in diesem Jahr war 93 Jahre. Für uns gibt es also noch genug Luft nach oben“, meint Lisi Weinfurter.

Nun könnte man einwenden, irgendwie sei das doch unfair: Ein Jungspund habe in sportlicher Hinsicht oftmals doch einen Vorteil gegenüber der reiferen Generation. Der klassische Wettkampfgedanke steht bei der Gymnaestrada allerdings im Hintergrund. „Es ist ein Breitensportfest. Jeder und jede ist ausnahmslos willkommen.“ Ungeachtet von Alter, Geschlecht, Religion, Talent, sozialem Status oder welche oberflächlichen Einteilungen es noch gibt. Werte wie Toleranz, Verbundenheit, Sportbegeisterung und kultureller Austausch stehen dagegen im Vordergrund. „Gleichzeitig ist es ein riesiger Bewegungsmarkt, eine großartige Ideenbörse und eine bunte Sammlung hunderter internationaler Sportshows.“

Auch wenn es also keine Medaillen oder Pokale zu gewinnen gibt, Spitzenleistungen werden trotzdem geboten. Die Anerkennung der Leistungen zeigt sich dann eher in Form von tosendem Applaus oder staunenden Gesichtern – und anstrengend ist es allemal. Die Neudörfler Gruppe absolvierte ein sehr dichtes Programm, berichtet Lisi Weinfurter: „Wir hatten insgesamt sieben Auftritte: Dreimal in einer großen Halle am Messegelände RAI und zweimal eine Stadtaufführung im Vondelpark. Außerdem waren wir in diesem Jahr zum ersten Mal Teil des World Teams, einer Großgruppe bestehend aus ungefähr 2.000 TurnerInnen.“ Zusammen stellten sie zwei Showvorführungen auf die Beine, eine davon im Rahmen der großen Schlussveranstaltung im Olympia-Stadion. „Vorab bekamen wir Videos mit der Choreografie zum Üben“, erzählt Lisi Weinfurter, wie so eine große Show vorbereitet wird. „Vor Ort hatten wir noch zwei Proben und dann ging es schon zu den Auftritten. Das war für uns eine neue und spannende Erfahrung.“

Die Neudörflerinnen Jasmin und Johanna bei einer ihrer Hallenvorführungen. Foto: zVg

Bei ihren Gruppenchoreografien konzentrierte sich die Neudörfler Gruppe auf eine Mischung aus Bewährtem und Neuem: „Zum Teil gab es unsere Choreografien schon, wir haben diese jedoch ergänzt und erweitert. Meist sind diese eine Kombination aus Showdance, Gymnastik und Breitensport. Bei unseren Hallenaufführungen haben wir unter anderem eine riesige Österreichfahne verwendet und in die Choreografie eingebaut.“ Beim Marsch der Nationen zum Olympia Stadion bzw. der Eröffnungsveranstaltung hatte in diesem Jahr Vanessa Waldherr von der Sportunion Neudörfl die Ehre als Fahnenträgerin der österreichischen Delegation zu fungieren.

So wie die Gymnaestrada verlief, mit den Vorführungen und allem Drumherum, ist Lisi Weinfurter und ihr Team nach einer anstrengenden Woche sehr zufrieden. „Unsere Auftritte sind abgesehen von kleineren technischen Schwierigkeiten sehr gut gelaufen.“

Für große Besichtigungstouren durch Amsterdam blieb jedoch bei dem ganzen Trubel und dem, was es bei der Gymnaestrada an sich schon zu sehen gab, insbesondere natürlich die Aufführungen der anderen Gruppen, nur mehr wenig Zeit. „Wir haben aber natürlich eine traditionelle Grachtenfahrt gemacht und interessante Sehenswürdigkeiten zumindest vom Wasser aus besichtigt. Ein Abstecher in einem Hop-On Hop Off-Bus durfte auch nicht fehlen, und meiner Gruppe hat auch der Besuch des Upside Down Museums viel Spaß gemacht.“

In vier Jahren findet die Weltgymnaestrada in Lissabon statt, eine Teilnahme ihres Vereines lässt Lisi Weinfurter noch offen, ist jedoch guter Dinge: „Die Teilnahme an so einem außergewöhnlichen Event ist natürlich mit einem hohen organisatorischen Aufwand und auch hohen Kosten verbunden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wenn das Interesse meines Teams besteht, wir auch 2027 beim Abenteuer Gymnaestrada dabei sein werden.“