Günther Kroiss: „In die Welt des anderen eintauchen“

Die Entstehung der Fernsehshow liegt schon länger zurück. „Ich erhielt am Tag des Kriegs-Ausbruches in der Ukraine einen Anruf von Puls 4. Dabei schilderte mir der zuständige Redakteur die Thematik der Serie, wo konträre Menschen in die Welt des andern eintauchen. Ich sollte zunächst in seinem Milieu unterwegs sein und dann er bei mir“, erläutert Kroiss, der nicht sofort zusagte. „Ich habe mich dann genau erkundigt, welche Position die Kirche dazu einnimmt. Es gibt durchaus auch Priester, die Seelsorge für Prostituierte machen oder kirchliche Organisationen, die Prostituieren helfen, auszusteigen. Und Jesus ist auf diese Menschen zugegangen. “ Mit dem Entschluss, mitzumachen, stand auch das Vorhaben von Kroiss fest. „Im Vorfeld habe ich klar kommuniziert, was geht und was nicht. Es sollten keine Szenen sein, die verstörend wirken, sonst breche ich den Dreh ab. Meine Intention war klar zu machen, dass Prostitution nicht freiwillig passiert. Es stecken Strukturen dahinter, die diese Frauen in eine Abhängigkeit bringen.“

Der Dreh ging dann im Juni 2022 über die Bühne. „Ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass die Sendung ausgestrahlt wird.“ Zuerst wurde Kroiss portraitiert, an zwei Tagen im Laufhaus des Bordellbesitzers gedreht und an zwei Tagen in den nordburgenländischen Pfarren von Kroiss. „Ich habe ihn zur Krankensalbung mitgenommen und er hat auch einen Gottesdienst besucht, er hat jedoch auch wie ich eine rote Linie gezogen. Ich habe ihm zum Beispiel angeboten, dass er in der Messe die Lesung hält, er hat jedoch abgelehnt.“

Teil zwei ist am 5. Juni um 21:15 Uhr auf Puls 4 zu sehen.

