Übergabe am 7. Mai Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Wiesen

Lesezeit: 2 Min

Bürgermeister Matthias Weghofer, Vizebürgermeister Christoph Ramhofer, Feuerwehrkommandant Thomas Strodl und Feuerehrkameraden mit der neuen Einsatzkleidung vor dem neuen Einsatzfahrzeg und dem neuen Notstromaggregat. Foto: Gemeinde Wiesen, Gemeinde Wiesen

D as neue Einsatzfahrzeug, ein Kleinrüstfahrzeuge Iveco, wird am Tag der Feuerwehr, am 7. Mai 2023 in einen Festakt gesegnet und feierlich übergeben.