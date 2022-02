Gemeinsame Hilfsaktion in Mattersburg

Aufgrund der hohen Anzahl der Spenden, mussten Lagerräume geschaffen werden. Stadtrat Andreas Feiler hat daraufhin seinen Schweinestall als Notfalllager zur Verfügung gestellt und gleich selbst mitangepackt. Ebenfalls stand sein Traktor und Anhänger als Transportmittel bereit.

„Ich freue mich, dass ich meinen Beitrag zur Hilfe für die Ukraine leisten kann. Deshalb habe ich schnell und unkompliziert meinen Schweinestall als Lager zur Verfügung gestellt. Einfach großartig, wie alle für eine gemeinsame Sache zusammengreifen. Vielen Dank an die Pfadfindergruppe Mattersburg für die beispiellose Hilfe, an Günther Kroiss für die rasche Initiative und an alle, die Spenden zu Verfügung gestellt haben“, freut sich Stadtrat Andreas Feiler.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden