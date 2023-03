Pflegekompetenzzentrum Draßburg: Schönheit ist keine Altersfrage

Seit 2019 arbeitet die Fachsozialbetreuerin Sonja Mazdra aus Mattersburg im Pflegekompetenzzentrum Draßburg, in dem 44 SeniorInnen zuhause sind. Vor Kurzem brachte sie bei den BewohnerInnen die Idee vor, an einem Umstyling der Haarpracht teilzunehmen. Alle waren davon begeistert und machten freudig mit.

Die Bewohnerinnen hatten Spass beim Umstylen. Foto: Pflegekompetenzzentrum Draßburg, zVg

„Schönheit ist längst nicht mehr an Jugend gebunden, denn auch im hohen Alter spielt sie eine große Rolle und kann richtig Spaß machen“, so Sonja Mazdra, die sich daraufhin mit Christoph Klee und Sascha Stevanovic vom '1. Burgenländischen Perückenstudio' in Eisenstadt in Verbindung setzte. Die beiden Profis reisten extra für die HeimbewohnerInnen an und brachten eine riesige Auswahl an hochwertigen Echt- und Kunsthaarperücken mit.

„Dieser Termin war schon Tage zuvor Gesprächstoff Nummer eins bei uns im Zentrum“, erzählt die Fachsozialbetreuerin. „Wir knüpfte dabei an Erinnerungen von früher an. Wie trug man die Haare damals? Welche Frisuren waren 'in' und welche davon waren die beliebtesten? Der schnelle 'Reindlschnitt' mit Topf auf den Kopf sorgte für besonders heitere Minuten während unserer Gesprächsrunden“, weiß sie zu berichten.

Auch Fachsozialbetreuerin Sonja Mazdra gefiel mit heller Perücke. Foto: Pflegekompetenzzentrum Draßburg, zVg

Als es dann soweit war, starteten die BewohnerInnen ganz andächtig in die Präsentation der beiden Profi-Stylisten, die den Damen und Herren Mut zusprachen Neues auszuprobieren. Das lockerte die Atmosphäre in wenigen Minuten auf und die Stimmung im Saal wurde sogleich heiter und machte Lust auf mehr. Und so konnten die Damen. eine nach der anderen, eine oder mehrere neue Frisuren testen. „Als sich unsere BewohnerInnen im Spiegel betrachteten, strahlten sie über das ganze Gesicht, es war die pure Lebensfreude darin zu sehen“, freut sich Sonja Mazdra. „Die Solidarität zur Schönheit war richtig spürbar und jedes Model erhielt Applaus und viele Komplimente.

„Wer jetzt denkt 'aber die Falten kriegt man nicht aus dem Gesicht', dem sei gesagt: Dass wollen wir auch nicht, denn wir haben keine Falten, wir tragen kleine Geschichten im Gesicht“, so die kreative Betreuerin, die ein Video des Umstylings auf Facebook gepostet hat.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.