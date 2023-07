Mattersburg: NEOS fordern kostenlose Öffi-Schnuppertickets

Die NEOS Mattersburg wünschen sich kostenlose Öffi-Schnuppertickets für alle Bürgerinnen und Bürger. Bezirkschef Robert Strnad: „Ich wundere mich, dass diese Schnuppertickets in Mattersburg nicht verfügbar sind und erwarte mir eine schnellstmögliche Umsetzung.“

Diese Maßnahme wird von Strnad gefordert, um „allen Bürger:innen mit Hauptwohnsitz in Mattersburg zu ermöglichen, kostenfrei Schnuppertickets zu leihen. Dadurch haben die Einwohnerinnen und Einwohner die Gelegenheit, die öffentlichen Verkehrsmittel in ihrer Umgebung kennenzulernen und zu nutzen. Dies stellt sowohl einen Beitrag zum Umweltschutz als auch ein ansprechendes Serviceangebot für die Bevölkerung dar“, so Strnad.

Die Ticketausleihe kann über ein benutzerfreundliches Online-Reservierungssystem auf der Website www.schnupperticket.at erfolgen.

„Diese kostenlose Ticketausleihe ist ein bedeutender Schritt zur Förderung der Mobilität in Mattersburg und zur Positionierung des öffentlichen Verkehrs als attraktive Alternative zum Individualverkehr“, betont Strnad.

SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager zeigt sich offen für die Anregung: „Das Öffi-Schnupperticket ist ein interessanter Vorschlag. Wir werden uns bei der Gemeinde Pinkafeld, die das Öffi-Schnupperticket jetzt seit kurzem anbietet, über die Umsetzung erkundigen. Es ist eine Überlegung wert, dieses Konzept auch in Mattersburg umzusetzen“, so Claudia Schlager.