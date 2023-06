Auszeichnung für den Naturpark-Kindergarten der Gemeinde Marz

„Um bei den Kindern Begeisterung und ein gesundes Bewusstsein für den Naturschutz, für den Erhalt der Artenvielfalt und deren Bedeutung für eine lebenswerte Umwelt und für kommende Generationen zu bilden, ihnen entsprechendes Wissen über die Besonderheiten der Natur quasi ‚vor der Haustür‘ zu vermitteln, müssen wir schon bei den Kleinsten anfangen. Es freut mich sehr, dass diese Initiative im Burgenland auf so fruchtbaren Boden fällt und gedeiht“, erklärte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf.

Kindern unserer Zeit ist es oft nicht möglich, einfach so in den Wald oder auf Magerwiesen zu gehen und die darin beheimatete biologische Vielfalt zu entdecken. Naturpark-Schulen und Naturpark-Kindergärten/Horte schaffen, in einer engen Zusammenarbeit mit den Naturparken und Gemeinden, die Möglichkeit ein grundlegendes Verständnis für die Natur zu erlangen.

Die Entwicklung der Naturpark-Kindergärten nahm österreichweit ihren Ausgangspunkt im Burgenland und zwar im Kindergarten Draßburg im Naturpark Rosalia-Kogelberg, Der Kindergarten Marz ist der 85. Naturpark Kindergarten österreichweit, der 17. im Burgenland und der 7. im Naturpark Rosalia – Kogelberg. Insgesamt befinden sich im Burgenland 33 Naturpark-Schulen und nun 17 Naturpark-Kindergärten, österreichweit gibt es kein Bundesland mit mehr ausgezeichneten Bildungsstätten.

Eine pädagogische Konzeption, erarbeitet vom Team des Kindergartens unter der Leitung von Walpurga Haiden, überzeugte den Verband der Naturparke Österreichs. Die Konzeption ist die Grundlage und Visitenkarte des Kindergartens, der im Naturparkgebiet Rosalia-Kogelberg liegt und sich nun als Naturpark-Kindergarten bezeichnen darf.

