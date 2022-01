Bauschutt in Marz abgelagert

Ende vergangenen Jahres wurde in der Gemeinde Marz, an der Rohrbacher Hottergrenze, im Bereich zwischen Berggasse und Waldrand, illegal Bauschutt entsorgt.

Im konkreten wurden entlang des Feldweges Beton- und Ziegelabbruch in faustgroßen Stücken alle sieben bis zehn Meter einfach am Wegesrand abgeladen. Zum Teil liegt dieser Bauschutt in der naheliegenden Wiese, teilweise sind die Brocken über die Böschung gekullert und liegen im Buschwerk. Ein Spaziergänger machte die BVZ darauf aufmerksam. „Im Zuge der Begehung haben wir bei 30 Stück aufgehört zu zählen“, erzählt er.

Die Angelegenheit dürfte die Runde gemacht haben, der Spaziergänger berichtet weiters, dass sich ein Anrainer gemeldet hat - er soll die Täter mit der Wildkamera aufgenommen haben. „Er möchte den Tätern bis Ende Feber Zeit geben, die Tat rückgängig zu machen und den verteilten Bauschutt wieder zu entfernen, um diesen fachgerecht entsorgen zu können. In diesem Fall will er von einer Anzeige absehen und die Beweisfotos vernichten.“