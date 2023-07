Kommt ein Supermarkt am Stadtrand von Mattersburg?

Die Umwidmung eines Areals am Mattersburger Stadtrand von Aufschließungsbetriebsgebiet (AB) in Baulandbetriebsgebiet (BB) stand im Zentrum von Diskussionen bei der kürzlich veranstalteten Gemeinderatssitzung. Das Areal wurde bereits im Jahre 1973 in Aufschließungsbetriebsgebiet umgewandelt. Mit dem „Wechsel“ zu BB wurden nun die nächsten Voraussetzungen für mögliche Betriebsgebiete geschaffen.

Dabei handelt es sich um das Areal zwischen Langendorferweg (Straße, die zur Feuerwehr führt) und der Wienerstraße bis auf Höhe der Feuerwehrkapelle, die Größe des betroffenen Grundstücks beträgt rund 9.700 Quadratmeter.

Es gibt immer wieder Gerüchte, dass sich dort ein Supermarkt ansiedeln soll und die mögliche Ansiedelung eines großen Nahversorgers wurde auch diskutiert. „Nur weil die Umwidmug gemacht wird, heißt das nicht, dass eine Ansiedelung eines großen Nahversorgers fix ist“, hielt SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager fest. Die mögliche Ansiedelung eines Supermarktes wurde dennoch heftig andiskutiert. „Wir müssen uns bezüglich Ansiedelung von Betrieben offen verhalten“, erläuterte Schlager – schon aus jenem Grund, da sich die OSG-Siedlung in der Wienerstraße in unmittelbarer Nähe zum umgewidmeten Areal befindet. „In diesem Einzugsgebiet gibt es geschätzte 2.500 Bürger. Gäbe es dort einen Supermarkt, würden sich diese den Weg durch die Stadt ersparen und auch für die Wiesener Bevölkerung wäre diese Lage sehr interessant“, so Schlager. Auch Hans Tschürtz von der FPÖ würde eine Ansiedelung eines Supermarktes dort begrüßen. „Es wohnen ja sehr viele Leute in der Wienerstraße“, so Tschürtz.

ÖVP-Obmann Thomas Haffer meldete zu Beginn der Diskussionen Bedenken an. „Wir brauchen nicht noch eine Baustelle, nicht noch ein Zentrum. Wir haben in Mattersburg irrsinnig viele Projekte, die wir einmal zu Ende bringen müssen“, hielt Haffer fest.

ÖVP-Gemeinderat Peter Wagentristl brachte einen Alternativ-Vorschlag: „Warum spricht man nicht mit der BWSG (Anm.: Die BWSG setzt das Bauprojekt am ehemaligen Pucher-Areal in der Innenstadt um), dass diese einen Supermarkt in die Kochstraße holt. Dies wäre ein Frequenzbringer für die Innenstadt“, so Wagentristl, was eine Reaktion von SPÖ-Vizebürgermeister Otmar Illedits hervorrief: „Dies ist kein Argument. Die ÖVP spricht von mehr Verkehr mit dem neuen Areal in der Kochstraße und nun will sie einen Supermarkt dort haben. Das passt nicht zusammen.“

Die Umwidmung wurde mit Stimmen der SPÖ beschlossen. ÖVP und FPÖ enthielten sich, Grün-Gemeinderätin Elisabeth Mendoza stimmte dagegen.