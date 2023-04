Ohne Führerschein Spritzfahrt mit fremdem Auto unternommen!

Werbung

Am 12. April 2023 musste sich der 28-jährige Mann aus dem Bezirk Mattersburg vor Gericht verantworten, weil er am 17. Juli 2022 ein Auto unbefugt in Betrieb genommen und damit einen Unfall verursacht hatte.

Er bekannte sich schuldig und gab zu, an diesem Tag im Juli des Vorjahres in einem Wirtshaus im Bezirk Mattersburg zu Gast gewesen zu sein.

Auf der Theke lag der Autoschlüssel des Wirten, eines Bekannten des Angeklagten.

In einem unbeobachteten Moment nahm der 28-Jährige den Autoschlüssel an sich.

„Wie kam es dazu?“, wollte Richterin Doris Halper-Praunias wissen.

Der Angeklagte blieb stumm.

„Hatten Sie etwas getrunken?“, hakte die Richterin nach.

Wiederum blieb der Angeklagte die Antwort schuldig.

„Wie kann es sein, dass man sich an nichts mehr erinnert!“, wunderte sich die Richterin.

PKW-Schlüssel einfach weggenommen

Bei seiner Einvernahme bei der Polizei hatte der Mann zugegeben, keinen Führerschein zu besitzen. Er habe bei seinem Besuch in dem Lokal den PKW-Schlüssel auf der Theke liegen gesehen und plötzlich sei ihm die Idee gekommen, den Schlüssel zu nehmen und mit dem Auto des Wirten wegzufahren.

Er fuhr vom Lokal weg durch einige Ortschaften im Bezirk Mattersburg und dann wieder zurück.

„Das war so. Es war so eine Spritztour“, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Als er das Auto am 17. Juli 2022 wieder abstellte, wies dieses am hinteren Kotflügel einen Blechschaden auf.

Blechschaden am Kotflügel verursacht

„Können Sie mir erklären, wie es zu diesem Schaden kam?“, fragte die Richterin.

„Beim Einparken“, blieb der Angeklagte vage.

„Wo sind Sie angestreift?“, wollte die Richterin wissen.

„Das weiß ich nicht“, antwortete der Angeklagte, gab aber zu, den Schaden selbst verursacht zu haben.

Die Reparatur, die 5.700 Euro kostete, habe er in der Zwischenzeit bezahlt. Dies bestätigte der Wirt schriftlich dem Gericht. „Er ersuchte auch darum, dass keine Strafe verhängt wird“, berichtete die Richterin über den Schriftverkehr mit dem Autobesitzer.

Angeklagter entschuldigte sich beim Autobesitzer

„Tut es Ihnen leid?“, fragte sie den Angeklagten.

„Ja“, bestätigte dieser. Er habe sich beim Wirt entschuldigt.

„Ich kann noch immer nicht ganz nachvollziehen, wie das passiert ist“, sagte die Richterin anschließend. Da der Schaden gutgemacht wurde und das Opfer ein gutes Wort für den Angeklagten eingelegt hatte, schlug sie eine Diversion vor.

Das Verfahren wurde für eine Probezeit von zwei Jahren vorläufig eingestellt. An das Gericht muss der Angeklagte 150 Euro Gerichtskosten bezahlen.

„Ich hoffe, dass so etwas nicht wieder vorkommt!“, ermahnte die Richterin den 28-Jährigen. Dieser war mit der Vorgangsweise einverstanden.

