Zeltnacht der Kinderfreunde Neudörfl

Den Kindern wurde dabei ein abwechslungsreiches Programm geboten. Schon nach dem Mittagessen traf man sich, um Vorbereitungen zu machen und die Zelte aufzubauen. Am Nachmittag schaute auch die Feuerwehr Neudörfl vorbei. Die Kinder konnten die Feuerwehrautos besichtigen, und es gab verschiedene Aktivitäten wie etwa Zielspritzen. Am Abend wurde gegrillt und den ganzen Tag über sowieso ständig gespielt. Irgendwann waren die Kinder müde und in Zelt und Schlafsack fiel man schließlich in den Schlaf.