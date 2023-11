Carmen Zenz und Jakob Piribauer: Neudörfler Jungbürger stellen sich vo

BVZ: Was gefällt dir an Neudörfl besonders gut?

Carmen Zenz: Der große Spielplatz, die gute Verbindung nach Wr. Neustadt mit dem Bus und Zug. Ebenfalls ist man sehr schnell in Wien. Außerdem der Badesee und das Tenniszentrum.

Jakob Piribauer: Die gute Lage und der öffentliche Anschluss in Richtung Wien und Graz. Außerdem ist die Vereinskultur etwas sehr Besonderes in Neudörfl. Vom Oldtimer Traktorverein bis zu den Linedancern ist alles vertreten für Jung und Alt.



BVZ: Gibt es einen Ort in Neudörfl, wo du besonders gerne bist?

Zenz: Im Sommer bin ich am liebsten am Badesee.

Piribauer: Natürlich, bei den vielen guten Heurigen.



Gratis Eis für alle am Badesee und neues Vereinshaus für den Burschenverein



BVZ: Was könnte in Neudörfl noch verbessert werden? Was würdest du sofort umsetzen, wenn du einen Tag lang BürgermeisterIn wärest?

Zenz: Ich würde zunächst gratis Eis am See verteilen und für noch mehr Aktivitäten am Badesee sorgen.

Piribauer: Ich würde dem Burschenverein ein Vereinshaus spendieren und den alten Sportplatz wieder auf Vordermann bringen, damit dort Hobbyfußballturniere veranstaltet werden können.



BVZ: Bist du der Meinung, dass die Anliegen der jungen Leute in Neudörfl gut vertreten werden?

Zenz: Ich denke, dass sich unter anderem Gemeindevorstand Bernhard Götz sehr stark für die Anliegen der jungen Leute einsetzt.

Piribauer: Meiner Ansicht nach gibt es zu wenige Veranstaltungen direkt von der Gemeinde. Aber das Angebot allgemein für junge Leute ist sehr groß. Außerdem bin ich überzeugt, dass man in Neudörfl und generell in Österreich durchs Wählen seine Anliegen sehr gut vertreten und kundgeben kann.



BVZ: Gehst du noch zur Schule, machst du eine Lehre oder studierst du?

Zenz: Ich gehe in die HLW Wr. Neustadt und bin derzeit in der Matura-Klasse.

Piribauer: Ich besuche die HTL Mödling.

Traumberuf: Hundeführerin bei der Polizei und Architekt

BVZ: Was ist dein Traumberuf?

Zenz: Ich möchte bei der Polizei Hundeführerin werden.

Piribauer: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich später einmal arbeiten möchte. Aber Architekt würde mir schon sehr gut gefallen.



BVZ: Bist du in Neudörfler Vereinen aktiv?

Zenz: Nein.

Piribauer: Ja, im Burschenverein. Darauf bin ich sehr stolz.



BVZ: Was sind deine Hobbys?

Zenz: Schwimmen (Wasserrettung), Kochen, Backen und Reisen.

Piribauer: Fischen, Fußball, Freiwillige Feuerwehr und natürlich der Burschenverein.