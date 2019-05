Der Verein „Weil‘s Sinn hat“ läd zum einjährigen Geburtstagsfest ein. Am 8. Juni in der Viktor Kaplan Allee 4 in Pöttelsdorf im Wirschaftspark an der B 5.

Wir danken für jeden einzelnen Handgriff, jede gute Idee und den vielen positiven Feedbacks.

Für Verpflegung siegt das Geburtstagskind, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr bring&nimm Team Obfrau Christine Koblmiller