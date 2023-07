Laser zur Vignettenkontrolle zertrümmert - Grenze ist wieder gesperrt

Die Lasergeräte, die erst vor kurzer Zeit zur Steuerung der Poller an der Grenze installiert wurden, fielen in der Nacht von Freitag auf Samstag einem Vandalenakt zum Opfer und wurden dabei zerstört. Den angerichteten Schaden, er ist noch nicht zu beziffern, meldeten Soldaten des Bundesheeres umgehend bei der Polizei, die umgehend die Ermittlungen aufnahm. Seitdem ist die Grenze, die Vignettenbesitzer schon passieren könnten, wieder geschlossen. „Wenn der gute Wille nichts nützt, dann wird es eben vorerst keine Ausnahmebewilligungen zum Passieren der Grenze mit dem Auto geben. Die Leittragenden sind diejenigen, die schon einen Antrag gestellt haben, welcher positiv abgewickelt werden kann, denn auch die können im Moment mit dem Auto nicht über die Grenze“, so Bürgermeister Thomas Hoffmann verärgert.

Hoffmann fährt fort: „Wir können die kaputten Laser-Geräte nicht sofort wieder ersetzen, sonst besteht die Gefahr, dass sie bald wieder zerstört werden. Abgesehen von der Ausforschung der Täter, muss die Gemeinde nun umfangreiche Maßnahmen setzen, um weitere Vorfälle dieser Art zu vermeiden. Wir überlegen, eine Videoüberwachung zu installieren, dafür braucht es aber aus Gründen des Datenschutzes eine behördliche Genehmigung und das kann dauern, obwohl wir jetzt einen triftigen Grund dafür vorbringen können. Bezüglich eines Versicherungsschutzes für die Laseranlage sagt der Ortschef: „Es gibt leider keine Versicherung, die diesen Schaden übernehmen würde.“

Nach langen Überlegungen kam die Gemeinde zu dem Entschluß, den ausufernden Grenzverkehr mit einer Fußgängerzone sowie speziellen, von Lasergeräten gesteuerten ein- und ausfahrbaren Poller in den Griff zu bekommen. Diese geben den Weg nur mit einer aufgeklebten Vignette, die zwei Jahre gilt, frei, die bei der Gemeinde durch Angabe von triftigen Gründen und der Bezahlung von 160 Euro - 140 Euro davon werden als Einkaufsgutscheine in Schattendorfer Betrieben refundiert - beantragt werden kann.