ARBÖ: Ehrungen für langjährige Mitglider

„Es ist etwas ganz Besonderes, wenn jemand unserem Mobilitätsklub so viele Jahre die Treue hält“, sagte ARBÖ-Präsident Dr. Peter Rezar bei der Veranstaltung in Sigleß. Gratuliert haben der ARBÖ-Präsident, Vizepräsident Dr. Robert Tauber und Landesdirektor Martin Heissenberger. „Jene Personen, die beim ARBÖ seit 50 Jahren und noch länger Mitglied sind, haben die Entwicklung des ARBÖ zu einem modernen Servicebetrieb im Bereich der Mobilität miterlebt“, betonte Rezar In den 1960er Jahren hat der ARBÖ mit seinem Pannendienst begonnen. Damals hatte der ARBÖ im Burgenland lediglich 360 Mitglieder, 2023 sind es mehr als 28.000. Jeder zehnte Burgenländer ist Mitglied beim ARBÖ.

„Über all die Jahre hat der ARBÖ permanent sein Service verbessert. Damit ist eine optimale und zeitgemäße Mitgliederbetreuung möglich, und der ARBÖ präsentiert sich als verlässlicher, moderner und freundlicher Mobilitätspartner“, sagte Landesdirektor Heissenberger. Dazu gehören Investitionen in die Infrastruktur. In den Bezirken Oberpullendorf und Mattersburg stehen die jüngsten Prüfzentren des ARBÖ. „Damit haben wir sehr gute Voraussetzungen, um unsere Services in der gesamten Region nicht nur professionell umzusetzen, sondern noch weiter auszubauen, um den Anforderungen unserer Mitglieder gerecht zu werden“, so der ARBÖ-Landesdirektor.

Als Mobilitätspartner nimmt der ARBÖ eine wichtige Rolle ein, insbesondere für die Verkehrssicherheit: Insgesamt sind zehn Techniker in den Bezirken Mattersburg und Oberpullendorf tätig. Die Aufgaben reichen von der Pannenhilfe und den §57a-Begutachtungen bis zu technischen Dienstleistungen wie Reparaturen oder Ankaufstests. Zur Leistungsbilanz des burgenländischen ARBÖ gehören mehr als 10.000 Pannenfahrten pro Jahr. „90 Prozent aller Defekte können sofort vor Ort behoben werden“, erklärte Rezar. „Die schnelle Hilfe, die technische Kompetenz und das zuverlässige Service sind es, die unsere Mitglieder dazu anhalten, jahrzehntelang Mitglied beim ARBÖ zu bleiben!“

