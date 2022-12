Neue Chefin für Mattersburgs Bauermühle

Werbung

In der Bauermühle gibt es seit kurzem eine neue Chefin: Die Mattersburgerin Sabrina Steiner wurde zur neuen künstlerischen Leiterin bestellt. „Sabrina Steiner hat bereits einige Events – ich denke da zum Beispiel an den Mühlenadvent organisert. Ich bin froh, dass wir sie haben, sie macht ihre Arbeit augezeichent“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Steiner stammt eigentlich aus dem pädagogischen Bereich. Nach Absolvierung der Kindergartenschule in Oberwart war sie in der Kinderbetreuung tätig, hauptsächlich im integrativen Bereich. In Mattersburg etwa leitet sie das Inklusionsprojekt „Movi“. „Das werde ich natürlich auch weiter machen, im kommenden Jahr wird es hier Neuerungen geben“, stellt Steiner klar.

Das Reizvolle an ihrer Tätigkeit in der Bauermühle ist „vor allem die Abwechslung. Es sind verschiedenste Tätigkeiten. Ich bin ja auch quasi das ‚Mädchen für alles‘ – ich mache Planung, Organisation und Durchführung wie auch Konzeptentwicklung. Und ich habe viel mit Menschen zu tun – dies ist mir auch sehr wichtig.“

Schwerpunkt wird auf Regionalität gelegt

Stichwort Konzept – hier soll es im kommenden Jahr zu Änderungen kommen. „Kabaretts wird es nur mehr im kleineren Rahmen geben. Wir können zum Beispiel nicht den Gernot Kulis engagieren, wir haben nicht so die Plätze wie das Kulturzentrum, da würde die Karte das Dreifache kosten“, erläutert Steiner, um weiter auszuführen: „Wir wollen verstärkt auf Regionalität setzen. Sei es Kreatives für Kinder oder mit diversen Produkten oder auch bei Vorträgen. Wir wollen auf die Menschen in der Region setzen und schauen, dass sie eine Bühne bekommen.“

Die Konzeptausarbeitung befindet sich in der Endphase, in der kommenden Woche will man das Programm präsentieren, einige Events kann Steiner bereits jetzt nennen: „Der Mühlenadvent wird wieder am dritten Novemberwochenende stattfinden. Neu dabei wird der ‚Mühlengenuss‘ zum Thema Kulinarik sein und auch eine Gesundheitsmesse wird abgehalten. Für den 25. Jänner konnten wir in Kooperation mit der Firma Knotzer die Autorin Martina Parker in die ‚Mühle‘ holen, wo sie ihr neues Buch exklusiv präsentiert.“

