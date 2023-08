Das ist los im Bezirk Mattersburg: 10. bis 16. August

10. AUGUST

Forchtenstein: Community Plaudercafé von 9 bis 11 Uhr. Informationen unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

11. AUGUST

Bad Sauerbrunn: Sommertheater der Theatergruppe Kalenberg vom 11.8. bis 13.8. sowie am 18.8. und 19.8. im Toni Stricker Pavillon des Kurparks. Eintritt frei.

Loipersbach: Blutspenden von 14.30 bis 15.30 Uhr sowie von 16.30 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

Pöttsching: „Salsa Night“ mit Ron Con Limon um 18.30 Uhr im GH „Zur Grenze“.

Wiesen: „Jazz Pub in the Air“ ab 20 Uhr am Festivalgelände.

12. AUGUST

Baumgarten: Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr im Alten Bad. Ab 15 Uhr Kindernachmittag mit Spiel und Spaß, ab 18.30 Uhr Dämmerschoppen mit dem MV „Heimattreue“ Baumgarten.

Forchtenstein: Sommerspaß am 12.8. und 13.8., 10 bis 17 Uhr auf Burg Forchtenstein.

Mattersburg: „Familiengeschichten“ – Kuchlkonferenz im 70er Haus. Beginn ist um 15 Uhr.

Mattersburg: Classical Music Festival um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Eintritt freie Spende.

Neudörfl: Seefest der SPÖ um 19.30 Uhr am Badesee. Eintritt freie Spende.

Wiesen: Ö3 Disco am Festivalgelände. Einlass ist um 20 Uhr. Tickets unter: www.wiesen.at.

14. AUGUST

Bad Sauerbrunn: Spritzerfest des 1. UBVS ab 16 Uhr im Burschenhaus (Altes Feuerwehrhaus). Eintritt freie Spende zugunsten der Feuerwehr.

Forchtenstein: Jubiläumsfeier zum 675. Jahre Kirchweihfest und Patroziniumfest der Pfarre.

Neudörfl: Wurststangenschnapsen der GFZN um 18 Uhr beim Heurigen Steiger.

15. AUGUST

Bad Sauerbrunn: Fest der katholischen Pfarre im Kurpark. Beginn ist um 10 Uhr mit der Kräuterweihe, ab 11 Uhr Speisen, Getränke und musikalische Unterhaltung.

Forchtenstein: Tag der Forchtensteiner auf Burg Forchtenstein.

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde Community Nurses. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Mattersburg: Hüttenfest mit Frühschoppen um 11 Uhr bei der Naturfreundehütte.

Neudörfl: Kräuterweihe der Pfarre um 10 Uhr in der Pfarrkirche.

Pöttsching: Frühschoppen mit Gulasch, Bier und Livemusik um 10 Uhr im GH „Zur Grenze“.

Pöttsching: „Brandbekämpfung im Laufe der Jahrhunderte“ – Vortrag von Dr. Karl Gruber im Rahmen der Pöttschinger Dialoge im Meierhof. Beginn ist um 19 Uhr.

Wiesen: Kräutersegnung um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche.

Zemendorf/Kleinfrauenhaid: Patroziniums- und Pfarrfest im Pfarrgarten Kleinfrauenhaid. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einer hl. Messe, ab 11 Uhr Pfarrfest mit Frühschoppen und Kinderprogramm. 15.30 Uhr Dankandacht und Segen.

17. AUGUST

Mattersburg: Sprechtag des KOBV – Der Behindertenverband von 9.30 bis 11 Uhr in der Frauenservicestelle „Die Tür“. Anmeldungen unter 01- 4061586-47